Uyuşturucu hükümlüsü firari yakandı. 21 yıl kesinleşmiş cezası vardı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan araçtaki O.M. isimli şahsın araması olduğu belirlendi. Şahsın yapılan GBT sorgusunda “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan arandığı, ayrıca 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şahısla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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