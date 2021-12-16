Uyuşturucu hükümlüsü firari yakandı. 21 yıl kesinleşmiş cezası vardı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan araçtaki O.M. isimli şahsın araması olduğu belirlendi. Şahsın yapılan GBT sorgusunda “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan arandığı, ayrıca 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şahısla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
GÜNDEM
Uyuşturucu tacirliği yapan anne, baba ve oğulları yakalandı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 10 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında çok sayıda adres didik didik arandı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak’taki bir gecekondu oldu.
Adrese baskın yapan ekipler kapı girişinde çok sayıda nöbetçi köpek ile karşılaştı.
İstanbul Veterinerlik Müdürlüğü’nden köpeklerin kontrol altına alınması ve saldırmasının önüne geçmek için destek alındı. Polis ekipleri adrese girerek inceleme başlatırken evin çevresi ve sokakta şüpheli adresi görüntüleyen çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü.
Adreste gözaltı kararı bulunan 74 yaşındaki M.B’nin ise solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.
Olayla ilgili gözaltı ve yakalama kararının uygulanması için savcılığa başvurulurken operasyonlarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.
10 ilçede uyuşturucu operasyonu: Aranan şahıs solunum cihazına bağlı çıktı
İstanbul'da polis şafak vakti uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adres didik didik aranırken, yapılan aramalarda ise bir adreste aranan şüpheli şahsın 74 yaşında solunum cihazına bağlı olduğu ortaya çıktı.
GÜNDEM
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var