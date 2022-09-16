Gündem Uyuşturucu sevkiyatına darbe 13 kişi gözaltına alındı
YEREL GÜNDEM

Uyuşturucu sevkiyatına darbe: 13 kişi gözaltına alındı

Konya'da piyasaya uyuşturucu süren ve uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alınırken, operasyonlarda toplam 2.4 kilogram eroin ve 505 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Uyuşturucu sevkiyatına darbe: 13 kişi gözaltına alındı​
Uyuşturucu sevkiyatına darbe

Edinilen bilgiye göre, gençleri uyuşturucu batağından korumak için faaliyetlerini sürdüren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerince Beyşehir Çevre Yolu üzerindeki yol uygulamasında 3 araç şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, araçlara zulalanmış 2.4 kilogram eroin maddesi ve 8 bin 915 lira suç unsuru maddelerden elde edilmiş para ele geçirildi. Araçlarda bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesinde bir evde ve Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada 505 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 9’u "uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından" adliyeye sevk edilirken, 4 şüpheli hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" adli işlem başlatıldı.

Mersin’de terör operasyonu: 2 gözaltı
GÜNDEM
Mersin’de terör operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı
GÜNDEM
Ankara'da iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı
Dünya bu buluşu konuşuyor

Dünya bu buluşu konuşuyor

Bilim insanları keşfetti: Daha önce böylesine hiç rastlanmadı.
Hafta sonuna dikkat

Hafta sonuna dikkat

​Meteoroloji il il uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor.
Avrupada bu kış çetin geçecek

​Doğalgaz Ocak ayında tamamen tükenecek

​Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Batı Trakya tepkisi.

​Avrupa rotayı Çin'den Türkiye'ye çevirdi.
Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde kritik görüşme gerçekleşti.

​İYİ Parti'den kelime oyunu.

​KHK'lılara af ve işe iade sözü veren Kılıçdaroğlu vaadini bir adım daha ileri taşıdı.

​Erdoğan özel konuk olarak katılıyor.

​Demirci, betoncu ve mobilyacı kolları sıvadı.

​Paşinyan, istifasını isteyen muhaliflere ve Ermeni diasporasına meydan okudu.

​Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.