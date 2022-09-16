Gündem Mersinde terör operasyonu 2 gözaltı
MERSİN

Mersin’de terör operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 2 kadının kentte olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Haber Merkezi DHA
Mersin’de terör operasyonu: 2 gözaltı
Mersin

Mersin'de, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 2 kadının kentte olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir dönem örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu.

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