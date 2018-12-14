Uyuşturucudan yakalanınca ağlayan kadına vatandaştan sert tepki

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrası farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi’nde bir evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen Abdullah Y., Derya K. ile Ali P. gözaltına alındı.

AĞLAYAN KADINA TEPKİ: TİMSAH GÖZYAŞLARI BUNLAR

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüphelilerden Derya K., “Ben suçsuzum, suçsuz. Arada beni yakıyorlar. Ben bir şey yapmadım, itiraz ediyorum. Memlekete itirazım. Ben sadece kullandım. Yapanları alsınlar. Tek suçum arada gezmek” diye bağırması üzerine bir vatandaş, "Siz niye bizim çocuklarımızı yakıyorsunuz. Timsah gözyaşları bunlar" diye tepki gösterdi.

3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.