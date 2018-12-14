Youtuberlara zehir baskını

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda uyuşturucuyu özendirdiği belirlenen 88 kişiyi tespit etti. 26 ilde belirlenen sosyal medya kullanıcılarının adresleri ilgili il emniyet müdürlüklerine bildirildi. Makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin adının verildiği operasyon kapsamında, dün sabah İstanbul ve Ankara dahil 26 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

840 BİN TAKİPÇİSİ VAR

İstanbul’da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere birçok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında YouTube’da 840 bin takipçisi olan ‘Deep Turkish Web’ kanalının sahibi Emre ve Erdi Kızgır kardeşlerin de bulunduğu 11 sosyal medya fenomeni yakalandı. Beşiktaş’ta gözaltına alınan YouTuber kardeşlerin gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren birçok video paylaşımında bulundukları belirlendi.

Operasyon kapsamında Fatih’te bir adrese giren ekipler arama yaptı.

Öldükleri ortaya çıktı

Soruşturmada kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan A.D. ve T.K.'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara'da uyuşturucudan öldükleri ortaya çıktı. Ölüm olaylarının ardından bu iki kişinin ismi gözaltı listesinden çıkartıldı.