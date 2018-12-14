Gündem Youtuberlarazehir baskını
3. SAYFA

Youtuberlara zehir baskını

Sosyal medyada gençleri uyuşturucuya özendirenlere 26 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında YouTuber ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı olan 2 kişinin uyuşturucudan öldüğü ortaya çıktı.

Hamdi Koçoğlu Yeni Şafak
Emre ve Erdi Kızgır kardeşler, Beşiktaş’taki adreslerinde gözaltına alındı.
Emre ve Erdi Kızgır kardeşler, Beşiktaş’taki adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda uyuşturucuyu özendirdiği belirlenen 88 kişiyi tespit etti. 26 ilde belirlenen sosyal medya kullanıcılarının adresleri ilgili il emniyet müdürlüklerine bildirildi. Makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin adının verildiği operasyon kapsamında, dün sabah İstanbul ve Ankara dahil 26 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

840 BİN TAKİPÇİSİ VAR

İstanbul’da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere birçok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında YouTube’da 840 bin takipçisi olan ‘Deep Turkish Web’ kanalının sahibi Emre ve Erdi Kızgır kardeşlerin de bulunduğu 11 sosyal medya fenomeni yakalandı. Beşiktaş’ta gözaltına alınan YouTuber kardeşlerin gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren birçok video paylaşımında bulundukları belirlendi.

Operasyon kapsamında Fatih’te bir adrese giren ekipler arama yaptı.

Öldükleri ortaya çıktı

Soruşturmada kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan A.D. ve T.K.'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara'da uyuşturucudan öldükleri ortaya çıktı. Ölüm olaylarının ardından bu iki kişinin ismi gözaltı listesinden çıkartıldı.

/**/
PKK tüm cephelerde vurulacak

PKK tüm cephelerde vurulacak

​Sınır hattını işgal eden PKK'ya harekat için geri sayım başladı.
3 ihmal 9 cana mal oldu

3 ihmal 9 cana mal oldu

Tren kazasında ihmaller zinciri: Sinyalizasyon ekibi gözaltında.
Herkes ağlıyordu

Herkes ağlıyordu

​Gökbey'in pilotları ilk uçuşu anlattı.
The Independent'ıalmak istemişler

The Independent'ıalmak istemişler

​FETÖ'nün, İngiliz medya devini satın alma girişimi ortaya çıktı.
AşiretlerePKK tehdidi

AşiretlerePKK tehdidi

​PKK, Suriye kuzeyindeki aşiretleri toplayıp tehditler savuruyor.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

G.Saray ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri iki takım dışında kesinleşti.
Beklenmeyen veda

Beklenmeyen veda

Beşiktaş Malmö'ye yenildi ve Avrupa'dan elendi.
Müslümanlara soykırım uygulandı

Müslümanlara soykırım uygulandı

Yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Ankara'da kar tatili

Ankara'da kar tatili

Eğitime ara verildi, hamile ve engelliler de izinli.

F-16'larSincar'ı vurdu

F-16'larSincar'ı vurdu

​PKK'nın sığınak ve depoları yerle bir edildi.
Cinayetpeşini bırakmıyor

Cinayetpeşini bırakmıyor

Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD'den yeni hamle geldi.
Afrin'de birasker şehit düştü

Afrin'de birasker şehit düştü

PKK'lı teröristler, Tel Rıfat bölgesinden taciz ateşi açtı.

İlk resmi teklif

İlk resmi teklif

Resmi açıklama geldi: ''Robben'le görüşüyoruz''
PKK'lılar kazdıkları tünelin altında kaldı

PKK'lılar kazdıkları tünelin altında kaldı

Suriye'de tünel çöktü: Çok sayıda PKK'lı terörist öldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.