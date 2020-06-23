Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Uzmanından korkutan açıklama Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
BURSA İSTANBUL

Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz

Uzmanından korkutan açıklama: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz

Son günlerde İstanbul ve Bursa’da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı. Mayıs, haziran ayı bunların da mevsimi. Bu sene bunları görmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul ve Bursa’da etkili olan ani yağışlar sebebiyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Can kayıplarının da yaşandığı selin ardından meteoroloji mühendisleri ‘süper hücre’ yağışlarına dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, süper hücre yağışlarının pilotların içine girmek istemeyeceği kadar riskli olduğunu belirterek, "Süper hücre aslında kümülonimbus bulutu dediğimiz, o gök gürültüsü, şimşekleri yapan buluttur. Ona 'süper hücre' deniliyor. Bu genellikle düşey hareketlerin meydana geldiği zamanlarda oluşur. Düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Karıştırır ortalığı. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. Bu bulutlar ufak bulutlar olmaz. Pilotların ‘Charlie Brown’ dedikleri bulutlar meydana gelir. Bunların kalınlıkları 10-12 kilometre civarındadır yükseklikleri. İçerisinde sürekli bir hava hareketi vardır. Bunların birçoğunda da dolu meydana gelir. Bu bulutların içerisinde pilotlar girmek istemezler" dedi.

Bursa'da selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim
GÜNDEM
Bursa'da selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim

DHA
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen

Yıldırımdan korunmak için 30 kuralına dikkat

Süper hücrelerin yıldırım riskinin de fazla olduğunu bu yüzden 30 kuralına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şen, "Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı. Mayıs Haziran ayı bunların da mevsimi. Bu bulutların altında çok kuvvetli yağışlar meydana gelir. Yağış başlamadan önce kuvvetli bir rüzgarla karşılaşırsınız. Bu yağışların içerisinde dolu ve yıldırım da vardır. Yıldırımlardan korunmak gerekir. Pencereden uzak evin içerisinde kalmak gerekir. Işığı gördükten sonra 30’a kadar sayılır. Eğer 30 saniye içerisinde gök gürültüsü geliyorsa tehlikeli bir yerdesinizdir demektir. 30 saniyeden uzun bir sürede geliyorsa sizden uzak demektir. Bulunduğunuz yerde 30 dakika boyunca da gök gürültüsü olmazsa korunduğunuz yerden çıkabilirsiniz. Ağaç altında bulunmayacaksınız. Denizdeyseniz çıkacaksınız. Bisiklete binilmez, koşulmaz" uyarısında bulundu.

Bursa'daki sel felaketinde yeni görüntüler: Dağı delercesine akan yağmur suyu böyle kaydedildi
OYNAT 00:21
Bursa'daki sel felaketinde yeni görüntüler: Dağı delercesine akan yağmur suyu böyle kaydedildi
Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan yağışın boyutunu anlatan yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin adeta dağı deldiği görülürken, sağanak yağış ve dolu dün akşam Yenişehir ilçesini de vurdu. Kestel ilçesi Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan selin ne denli büyük olduğu, vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.


"Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz"

Prof. Dr. Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:


  • "Yeryüzü sıcaktı. Bunun üzerine yukarı seviyelerde soğuk hava geldi. Soğuk hava ile sıcak hava yer değiştirmek istedi. Bu yüzden bu bulutlar meydana geldi. İki gün daha devam eder bunlar. Bugün özellikle Marmara’nın Güneyi, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli’nde bu risk hala var. İstanbul’da bu risk azaldı ama halen devam ediyor. Bu haftaki hücrelerin bir özelliği de olduğu yerde gelişiyordu. Bu yüzden de olduğu yerde çok fazla durma ihtimali artıyor. Bütün suyunu oraya bırakıyor. Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz. Çarşambadan sonra havalar ısınıyor. Sıcaklıklar yükselecek. Daha sonrasında bu tür olayları göreceğiz. Bu sene çok yüksek sıcaklar olmayacak. Normal bir yaz yaşanacak. 2020 yılında en sıcak Nisan ayını yaşadık. 1-2 derecelik sıcaklık artışı bu bulutların olma şansını artıyor."

"Kesinlikle bilime inanmak lazım"

Öte yandan vatandaşların bu yağışlara hazırlıksız yakalanmamaları için ilgili kurumları takip etmeleri ve resmi olmayan kurumlara inanmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, “Kesinlikle bilime inanmak lazım. Sağda solda bahçesine meteoroloji aleti koyup oradan hava tahmini yapanlar var. Sakın onlara inanmayın. Biz o zaman neden radarla uğraşıyoruz. Sosyal medyada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nü (MGM) takip etsinler. Eğer MGM dediyse bu muhakkak olacaktır. Ancak Beşiktaş’a olmaz da Levent’e olur. Yine de olacaktır” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Bir anda bastırdı

Bir anda bastırdı

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor.
Otobüsler için yeni düzenleme

Otobüsler için yeni düzenleme

Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: 6 ay ek süre verilecek.
Siz mi şampiyon olacaksınız!

'Siz mi
şampiyon olacaksınız!'

Olaylı maçta yaşananların perde arkasını anlattı.
Polisi çileden çıkardı

Polisi çileden çıkardı

​"Maskenizi neden takmıyorsunuz" diye sorunca...
İzmir sokakları<br> göle döndü

İzmir sokakları
göle döndü

​Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerleri su altında...
Oteller sezona hazır

Oteller sezona hazır

​64 noktada ateş ölçülecek, maskesiz gezilmeyecek.

F.Bahçe maçında<br>bize prim verdiler

F.Bahçe maçında
bize prim verdiler

​Dumitru Stingaciu'dan Galatasaray itirafı.

Yine dolmuşçu yine olay

Yine dolmuşçu yine olay

​Maske takmayıp bir de sigara içti, yolcu uyarınca çıldırdı.

​Maske takmayan gençlerden şoke eden sözler.
Libya serüveni<br>Sisi'nin sonu olur

Libya serüveni
Sisi'nin sonu olur

​Mısır'ın askeri müdahale tehdidinin perde arkası.

​Süper Lig'de 28. haftaya Beşiktaş damga vurdu.

Otomobil fiyatına kurbanlık: Bu tosunun fiyatı 30 bin lira.

​İçine virüslü giren eşya saniyeler sonra steril şekilde çıkıyor.
Site kurmak sanıldığı kadar zor değil: Bir internet sitesi ile milyonlar kazanıyorlar:
Teknoloji

Site kurmak sanıldığı kadar zor değil: Bir internet sitesi ile milyonlar kazanıyorlar:

Web sitesi sahibi olmak isteyenler, daha önce hiç duymadıkları kavramlarla karşılaşabiliyor. Kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bilgisayarların yani sunucuların, web sitelerini barındırma şekillerine göre fiziksel sunucu, sanal sunucu, bulut sunucu gibi farklı türleri bulunuyor. İnternetin kalbi olarak nitelendirilen sunucular arasında en verimli hosting çözümlerinden biri ise Virtual Dedicated Server (VDS) ön plana çıkıyor.
Hastaneye gideceklere 'randevu' uyarısı: Tüm hekimlerimiz MHRS ile hasta kabul ediyorlar
Hayat

Hastaneye gideceklere 'randevu' uyarısı: Tüm hekimlerimiz MHRS ile hasta kabul ediyorlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Öğretim üyelerimiz dahil olmak üzere tüm hekimlerimiz MHRS ile hasta kabul ediyorlar. Hastalardan isteğimiz, lütfen randevu saatlerine özen göstersinler. Biz hastane içerisinde ortalama 30 dakikada bir hasta kabul ediyoruz. Hastaların temiz bir ortamda muayene olmaları için, ortamdaki aletler dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra hasta kabülü yapılıyor" dedi. Gerek, "Güven içerisinde başvurabilirler. Yeter ki maskelerini takıp gelsinler. Bekleme salonlarında da fiziki mesafe kurallarına uysunlar. Biz buna uygun tedbirleri aldık. Gelen hastalarımız da buna özen göstermeliler" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma Bakanlığından karayolları taşımacılarına yeni düzenleme: 6 aylık ek süre verildi
Ekonomi

Ulaştırma Bakanlığından karayolları taşımacılarına yeni düzenleme: 6 aylık ek süre verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşıma yönetmeliğine yönelik yeni kararlar yayınladı. Yayınlanan yeni yönetmelikle geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenme sürecinde taşımacılara ücretsiz 6 aylık ek süre verildi. koronavirüsle mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin "ambalajlı" olması şartı getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.