Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınızın geleceğini karartmayın

Yaklaşık bir yıldır maaşları düzenli yatırılmayan bir kolejde geçen haftalarda pek çok kampüste öğretmenlerin iş bırakması ve velilerin de harekete geçmesinin ardından MEB tarafından okul hakkında soruşturma başlatılmıştı.

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanlığından Doğa Koleji açıklaması: Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için gerekli önlemler alınmıştır

Soruşturma başlatılmıştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel okul ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve söz konusu özel öğretim kurumunun bazı kampüslerinde maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesi ile ilgili 4 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtilmişti.

Bununla beraber olaylardan sonra özel okuldan yapılan açıklamada ise "Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır.' denildi.

Söz konusu okulun geçirdiği bu süreçten sonra başka bir tartışma konusu ise diğer özel okulların durumu ne olacak?

İstanbul, Bursa, Amasya, Manisa Şanlıurfa, Konya gibi şehirlerden gelen bu tarz haberler yıl boyunca gündemi meşgul etmişti.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren özel okul sahipleri diğer sektörlerdeki nakit akışını yönetemediğinde özel okullarındaki erken kayıt dönemlerinde elde ettikleri nakit akışını kullanmakta, problemi temizlemektense problemi yalnızca ertelemektedirler. Bu erteleme sonucunda söz konusu okulda olduğu gibi önce öğretmen maaşlarının ödenmemesi. Sonrasında ise kurumun devredilmesi söz konusu olmaktadır.

Uzmanlar uyarıyor

Bunun önüne geçmek ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için uzmanlar şunları sıralıyor:

- Erken kayıt fırsatları değerlendirilirken okulların akademik başarıları göz ardı edilmemelidir.

- Mali yapısı kamuoyunda sıkıntılı olarak bilinen okullara kayıt yaptırılmamalıdır.

- Eğitim dışındaki sektörlerde faaliyet gösteren eğitim kurumları tercih edilmemelidir.

Aksi takdirde en önemli varlığımız olan çocuklarımızın geleceğini kendi ellerimizle karartmış oluruz.