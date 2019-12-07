Gündem Milli Eğitim Bakanlığından Doğa Koleji açıklaması Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için gerekli önlemler alınmıştır
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığından Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından Doğa Koleji açıklaması: Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için gerekli önlemler alınmıştır

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji'nin bazı kampüslerinde maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesine ilişkin başvurular üzerine gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmi veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğa Koleji
Doğa Koleji

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 'Doğa Koleji' ile ilgili kamuoyuna yansıyan tüm gelişmelerin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Söz konusu özel öğretim kurumunun bazı kampüslerinde 'maaş ödemelerinin yapılmadığı' gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesi ile ilgili 4 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Bakanlığa ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunlar, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşanmaktadır.

41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Bir özel okulun kurum açma şartlarını kaybetmesi sonucu, Bakanlığımız tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınmakta, velilerin de talepleri doğrultusunda öğrenciler resmi veya özel okullara nakledilerek olası mağduriyetleri önlenmektedir.

Özel okullarda görev yapan bir personelin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi veya sigorta primlerinin yatırılmaması gibi hususlar hakkında işverene uygulanacak idari yaptırımlar ilgili kanunlarda açıkça düzenlendiği gibi görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları da bulunmaktadır.

Bir özel öğretim kurumuna devam ederken kurumdan ayrılan öğrencilere, daha önce ödenen ücretlerinin ne şekilde iade edileceği hususu Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde düzenlenmiştir.

Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmî veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır."

NATOya göreviniErdoğan hatırlattı

NATO'ya görevini
Erdoğan hatırlattı

​AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ünal, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
MSB kınadı

MSB kınadı

2019 ​Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna soykırımının inkarcısı Handke'ye verilmişti.
İç savaş gibi

İç savaş gibi

​Fransız polisinin eylemcilere müdahalesinde kan döküldü.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Muş'ta PKK'ya darbe

Muş'ta PKK'ya darbe

Şenyayla bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yine sivilleri hedef aldılar

Yine sivilleri hedef aldılar

Esed rejimi ve Rusya İdlib'deki yerleşimleri vurdu.
Halk Bankası'nı<br>dolandırmak istediler

Halk Bankası'nı
dolandırmak istediler

Cumhurbaşkanı, Şehir Üniversitesi tartışmalarını değerlendirdi.
Onun için <br>seve seve ölürüm

Onun için
seve seve ölürüm

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde devam ediyor.
Lider hata yapmadı

Lider hata yapmadı

Sivasspor galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
İlginç ve güzel<br>bir hat inşa edildi

İlginç ve güzel
bir hat inşa edildi

​Cumhurbaşkanı Libya mutabakatı hakkında açıklama yaptı.
42 bin araç<br>için geri sayım

42 bin araç
için geri sayım

​Son tarih 31 Aralık: 719 araç sahibine teslim edildi.
Tarihi anlaşma onaylandı

Tarihi anlaşma onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat Resmi Gazete'de.
22 şehre<br>ekolojik koridor

22 şehre
ekolojik koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı son bilgileri paylaştı.
Türk halkı <br>en çok onu beğendi

Türk halkı
en çok onu beğendi

EURO 2020 anketinde dikkati çeken sonuçlar.
Tıp dünyasında<br>yeni bir gelişme

Tıp dünyasında
yeni bir gelişme

​Ölen kişinin kalbini 'diriltip' başka bir hastaya naklettiler.
'Pazarlamacılar' yakalandı

'Pazarlamacılar' yakalandı

FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon düzenlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.