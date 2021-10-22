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YEREL GÜNDEM

Vali Demirtaş’tan Mardinli çocuklara müjde!

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çocukları sevindirmek için il sınırları içerisinde 70 çocuk oyun grubunu kurmak için yakında çalışmalara başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Demirtaş’tan Mardinli çocuklara müjde!
Vali Demirtaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, il sınırları içerisinde yaşayan çocukları sevindirmek, oyun alanlarını güçlendirerek çoğaltmak, çocukların daha sağlıklı daha keyif alabilecekleri yaşam standartlarını artırmak adına başlatmış olduğu çalışmalarda sona geldi.

Projeleri onaylanan 70 oyun grubu için ihaleye çıkıldı. İl Sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yapılacak çocuk oyun grupları, ihalenin ardından çok hızlı bir şekilde başlatılacak.

Çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri için tahterevalli, zıpzıp, kaydırak ve salıncaktan oluşan çocuk oyun kompleksinin alt zeminine ise oynayan çocukların zarar görmemesi için kauçuk serimi yapılacak.

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