Gündem Vali Yerlikaya Ayasofya Camiini 2022de 13 milyon kişi ziyaret etti
İSTANBUL

Vali Yerlikaya: Ayasofya Camii'ni 2022'de 13 milyon kişi ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022 yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 13 milyon 656 bin 229 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Vali Yerlikaya: Ayasofya Camiini 2022de 13 milyon kişi ziyaret etti
Ayasofya-i Kebir Cami-i

Vali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaretçi sayısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, İstanbul'umuzun gözbebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'miz 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 ziyaretçi ağırladı." ifadelerine yer verdi.

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