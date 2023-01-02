Vali Yerlikaya: Ayasofya Camii'ni 2022'de 13 milyon kişi ziyaret etti

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk Tv'de İslam düşmanlığı

CHP'li Önay Alpago katıldığı programda başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifini eleştirdi. Başörtülü kadınları teröriste benzeten CHP'li Alpago, 'Anayasa yapılmak istenen iki değişiklik var. Kıyafetle alakalı değişiklikte özgürlük adı altında bir düzenleme yapılıyor. O düzenlemenin son cümlesinde 'hiç bir kadın kıyafetinden dolayı ayrımcılığa tabii tutulamaz' deniyor. Peki, o kadın dini inancı gereği tercih ettiği kıyafetiyle çarşaf giyebilir, peçe takabilir. Peki o kadın ne taşıyor, terörist midir değil midir nereden bileceğiz?' dedi.