Vali Yerlikaya: Ayasofya Camii'ni 2022'de 13 milyon kişi ziyaret etti

Vali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaretçi sayısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, İstanbul'umuzun gözbebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'miz 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 ziyaretçi ağırladı." ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM
Yılın ilk sabah namazında binlerce kişi Ayasofya Camii'nde buluştu
GÜNDEM
Milli Saraylar ziyaretçi sayısını 2022'de iki katına çıkardı
OYNAT 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'de ihracatımız 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması' programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
FOTOĞRAF 9
Artvinin Arhavi ilçesi Orçi Deresi üzerinde bulunan, 1600lü yılların başında inşa edilen, çift yavrulu taş kemer köprü 1990lı yıllarda sel sularına yenik düşerek bir bölümü yıkılmıştı.
Uzun süredir restorasyonu beklenen köprüde bugünlerde hummalı restore çalışması gerçekleşiyor.
Doğu Karadenizin nadir eserlerinden biri olan çift yavrulu taş köprü, ilk yıkımdan sonra ana kemerin sağlam, gövdesine irtibatı ağaç kalaslarla bağlanarak uzun yıllar kullanıldı.
400 yıllık kemer köprüde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugünlerde restorasyon çalışması başlatıldı.
Devam eden restorasyon çalışmasın 2024 yılında tamamlanması planlanırken bölge halkı köprünün restore edilmesinden oldukça mutlu.
Karadenizde eşi benzeri olmayan üç açılı kemer köprü tamamlandığında vatandaşların uğrak noktası olacak.
Türkiyede nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti
Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti
Türkiye'nin nadir eserlerinden biri olan 400 yıllık tarihi yapı, sel sularının yıkmasıyla yeniden ortaya çıktı. Ekipler harekete geçti. Restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açılacak.