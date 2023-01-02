Gündem Milli Saraylar ziyaretçi sayısını 2022de iki katına çıkardı
İSTANBUL

Milli Saraylar ziyaretçi sayısını 2022'de iki katına çıkardı

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı saray, köşk ve kasırlar, 2022 yılında rekor kırarak bir önceki yılın ziyaretçi sayısının 2 katına çıktı. En çok ziyaret edilen ilk 3 saray Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi oldu.

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Haber Merkezi AA
Milli Saraylar ziyaretçi sayısını 2022de iki katına çıkardı
Milli Saraylar

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının ardından turizmde yaşanan hareketlilik sonrası Milli Sarayları ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 98 artış gösterdi.

Ziyaretçi verilerinde 2019 ve 2022 yılı arasında da yüzde 58 artış yaşandı. 2019'da 4 milyon 183 bin olarak kayıtlara geçen toplam ziyaretçi sayısı, 2022'de 6 milyon 649 bin 163'e yükseldi.

İlk üçte Topkapı Dolmabahçe ve Beylerbeyi var

Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz, Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihi kasırları bünyesinde barındıran Milli Sarayları, 2021'de de 2 milyon 957 bin 187 kişi ziyaret etmişti.

Söz konusu artışta 3 milyon 300 bin 773 kişiyle Topkapı, 1 milyon 434 bin ziyaretçiyle de Dolmabahçe Sarayı ilk sıralamada yer aldı. Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen sarayı ise Beylerbeyi oldu ve 392 bin 804 turisti ağırladı.

Ziyaretçi verilerinde geçen yıl ramazanda açılan İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM) de dikkati çekti. 8 Nisan 2022 tarihinde ziyaretçiyle buluşan müzeyi bugüne kadar 777 bin 736 kişi gezdi. 2021 yılının nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de ziyaretçi sayısını artıran adresler arasında yer aldı. Müze, 2022 yılında 185 bin 425 kişinin uğrak noktası oldu.

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