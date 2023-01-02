Hayat 2022de en çok Topkapı Sarayı gezildi
KÜLTÜR SANAT

2022’de en çok Topkapı Sarayı gezildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile büyükşehir belediyelerine bağlı müze ve ören yerleri, 2022’de 20 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 2 milyon 352 bin 296 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen yer Topkapı Sarayı oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022’de en çok Topkapı Sarayı gezildi
2 milyon 352 bin 296 ziyaretçiyle 2022'de en çok ziyaret edilen yer Topkapı Sarayı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile büyükşehir belediyelerine bağlı müze ve ören yerleri, 2022’de 20 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. İstanbul’daki müzeler bu yıl 7 milyon 405 bin 496 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 2 milyon 352 bin 296 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen yer ise Topkapı Sarayı oldu. Konya Mevlana Müzesi’ni yılın ilk 11 ayında 2 milyon 905 bin, İzmir Efes Örenyeri’ni 1 milyon 802 bin 985, Yerebatan Sarnıcı’nı 1 milyon 346 bin 734, Galata Kulesi’ni, geçtiğimiz yıl 1 milyon 247 bin 169, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Örenyeri’ni, 1 milyon 193 bin 500, Nevşehir Göreme Örenyeri’ni, 1 milyon 49 bin 723 kişi gezdi.

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