2022’de en çok Topkapı Sarayı gezildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile büyükşehir belediyelerine bağlı müze ve ören yerleri, 2022’de 20 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. İstanbul’daki müzeler bu yıl 7 milyon 405 bin 496 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 2 milyon 352 bin 296 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen yer ise Topkapı Sarayı oldu. Konya Mevlana Müzesi’ni yılın ilk 11 ayında 2 milyon 905 bin, İzmir Efes Örenyeri’ni 1 milyon 802 bin 985, Yerebatan Sarnıcı’nı 1 milyon 346 bin 734, Galata Kulesi’ni, geçtiğimiz yıl 1 milyon 247 bin 169, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Örenyeri’ni, 1 milyon 193 bin 500, Nevşehir Göreme Örenyeri’ni, 1 milyon 49 bin 723 kişi gezdi.

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