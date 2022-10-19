​Milli Saraylar’a ziyaretçi akını.

Türkiye’nin paha biçilmez kültürel mirası olan Milli Saraylar her yıl artan ziyaretçi sayısıyla ülkenin turizm potansiyeline önemli katkıda bulunuyor. Milli Saraylar Başkanlığı, kendisine bağlı olan saray, köşk ve kasırlarda ağırladığı misafirlerle pandemi öncesi ziyaretiçi sayısını geçmiş oldu. 2022’nin 9 aylık bölümünü kapsayan dönemde toplam ziyaretçi sayısı, 4 milyon 860 bin 282’yi buldu. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemiden sonra turizmde yaşanan hareketlilik, Milli Saraylar gişe verilerine de yansıdı. 2021 ve 2022’nin 9 aylık dönemi ziyaretçi verileri arasında da gözle görülür bir fark kaydedildi. 2022’de Milli Saraylar’ı ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 katından fazla artış gösterdi. 2021’nin toplam ziyaretçi sayısı 1 milyon 535 bin 321 olarak gerçekleşmişti. Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihî kasırları bünyesinde barındıran Milli Saraylar, her geçen gün biraz daha fazla turist ağırlamanın gururunu yaşıyor.

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MÜZELERE, SARAYLARA VE BAHÇELERE İLGİ BÜYÜK

2022 yaz sezonu verilerine göre geçen yılın aynı dönemine oranla ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandı. Söz konusu artışa, 2 milyon 425 bin 14 kişiyle Topkapı, 1 milyon 36 bin 300 kişiyle de Dolmabahçe Sarayı öncülük etti. Bu iki sarayı, İslam Medeniyetleri Müzesi izledi. Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen mekanı olan İslam Medeniyetleri Müzesi’ni toplam 554 bin 84 kişi ziyaret etti. Anadolu yakasının diğer bir tarihi mekanı olan Beylerbeyi Sarayı ise 277 bin 75 yerli ve yabancı misafiri ağırladı. Ziyaretçi artışında, 2021’in nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de dikkat çekti. Müze, bu senenin ilk 9 aylık bölümünde 146 bin 223 kişinin uğrak noktası oldu. Binlerce turist sadece Milli Saraylar’a bağlı yapıların bahçesini gezmek ve görmek için ziyarette bulundu.

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YABANCI TURİSTLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Yabancı ziyaretçi sayısında da önemli bir artış gözlendi. 2022 yılının yaz ayları ziyaretçi profilinde öne çıkan bir diğer husus ise Milli Saraylar’ın yeniden yabancı turistin gezi duraklarından biri haline gelmesi oldu. Yabancı ziyaretçi artışında Ruslar ilk sırada yer aldı. Avrupalı turist sıralamasında ise İspanyolları, Fransız ve Almanlar takip etti. Orta Doğulu ziyaretçi gruplarının da geçen yıla göre ikiye katlandığı görüldü.