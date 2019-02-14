Gündem Vali Yerlikayadan Albayraka ziyaret
İSTANBUL

Vali Yerlikaya’dan Albayrak’a ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Albayrak, Nuri Albayrak, Faruk Albayrak, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ve Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat’la görüşen Yerlikaya, Yeni Şafak, Piri Medya ve TVNET’te çalışmaları yerinde inceledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muammer Karadeniz, İbrahim Karagül, Ömer Bolat, Faruk Albayrak, Ahmet Albayrak, Ali Yerlikaya, Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Ergün Yolcu
Muammer Karadeniz, İbrahim Karagül, Ömer Bolat, Faruk Albayrak, Ahmet Albayrak, Ali Yerlikaya, Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Ergün Yolcu

Vali Ali Yerlikaya’yı Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak, Nuri Albayrak, Faruk Albayrak ile Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül karşıladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak, Nuri Albayrak ve Faruk Albayrak’la görüşen Yerlikaya, grubun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ve Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat’ın da olduğu görüşmede İstanbul hakkında sohbet edildi. Yerlikaya görüşmenin ardından Yeni Şafak, Piri Medya ve TVNET’i de gezerek çalışmaları yerinde inceledi.
/**/
Tur Lizbon'a kaldı

Tur Lizbon'a kaldı

​Galatasaray sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
Borcumu ödeme vakti geldi

Borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım, İstanbul adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

​May hükümeti, parlamentodan yine ret yedi.
Şüpheli Manzano!

Şüpheli Manzano!

​G.Saray'ın Avrupa maçında skandal penaltı kararı.

Forma kavgası mahkemeye taşındı

Forma kavgası mahkemeye taşındı

​Kavga büyüyor: Alanyaspor Başkanı, Denizli Emniyet Müdürü'nü mahkemeye verdi.
Karşılığını görecek

Karşılığını görecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li eski vekile tepki.
Suriye teröristlerden temizlenmeli

Suriye teröristlerden temizlenmeli

Erdoğan, Putin ve Ruhani, Soçi Zirvesi'nde kritik kararlar aldı.
Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

​Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında çok önemli gelişme.
Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

​İstanbul Emniyeti'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Kartal'da çöken binayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Bodrumukontrol edin

Bodrumukontrol edin

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler.
Müjde verebiliriz

Müjde verebiliriz

Erdoğan, Soçi'deki 3'lü zirvenin ardından konuştu.
Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

​Yıl sonu tahmini yüzde 16.45'ten 15.91'e indirildi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​HDP'li eski vekil PKK bitmez diyerek tehdit etmişti.

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

İstanbul'daki kazanın ardından çok önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.