Vali Yerlikaya’dan Albayrak’a ziyaret

Vali Ali Yerlikaya’yı Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak, Nuri Albayrak, Faruk Albayrak ile Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül karşıladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak, Nuri Albayrak ve Faruk Albayrak’la görüşen Yerlikaya, grubun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ve Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat’ın da olduğu görüşmede İstanbul hakkında sohbet edildi. Yerlikaya görüşmenin ardından Yeni Şafak, Piri Medya ve TVNET’i de gezerek çalışmaları yerinde inceledi.