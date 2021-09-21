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İSTANBUL

Validebağ Korusu'nda inşaat yapılıyor yalanı: Molozlar temizlendi toprak yol yapıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu'ndaki yolun doğal toprakla düzenlenmesi için çalışma başlatılması üzerine 'inşaat yapılıyor' iddiasıyla eylem başlatıldı. Bazı muhalif medya organları da bu gelişmeyi çarpıtarak algı operasyonuna dönüştürdü. Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, 'moloz döküyorsunuz' diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar" denilerek iddialara tepki gösterilip yalanlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Validebağ Korusunda inşaat yapılıyor yalanı: Molozlar temizlendi toprak yol yapıldı
Validebağ Korusu

İstanbul Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'nda, Üsküdar Belediyesi tarafından, sertleşen ve yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ancak bu çalışma, bazı muhalif medya organları tarafından "AK Partili Üsküdar Belediyesi, İstanbul'da bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle girdi" denilerek servis edildi.

Belediye çalışanlarının sabaha karşı girdikleri bölgeye 'peyzaj' adı altında moloz ve kum döktüğü iddiasında bulundular.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, başlatılan eylem ve yapılan çarpıtma üzerine bir kez daha çalışmayla ilgili açıklamada bulunarak iddiaları sert bir dille yalanladı.

"HALKIMIZIN TALEBİDİR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Koru’nun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın, sabahları gelinsin, yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yürümeyi imkansız kılan yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir. Daha önce defalarca duyurduk, kamuoyuna saygıyla yine duyuruyoruz" diyerek yaşananların aslını ortaya koydu.

"MOLOZLAR TEMİZLENDİ"

Üsküdar Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından da "Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz" paylaşımında bulunuldu.

Muhalif medya organlarının yapılan çalışmaya ilişkin çarpıtması şöyle:

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