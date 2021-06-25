Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun 'asılsız iddialarınızı gelin yüzüme sorun' çağrısı yaptığı Sözcü Oda TV TELE1 davete katılmadı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yönetimi ile ilgili iddialarda bulunan Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'e dün meydan okudu.
Göksu, ‘Hodri Meydan’ diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1’i bugün saat 11.00’deki basın toplantısına davet etti.
Ancak davet edilmelerine rağmen söz konusu 7 medya kuruluşunun basın toplantısına gelememesi dikkat çekti.
'YALANLARI İLE YÜZLEŞEMEDİLER'
Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı resimli paylaşımda, “Gelemediler… Yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi.” notunu düştü.