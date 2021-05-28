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POLİTİKA

İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun konuşmasına sansür: Elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs Ayı 3’üncü oturumunda, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun söz aldığı sırada toplantı salonunda elektrikler kesildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Göksu, “Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Meclisinde Tevfik Göksunun konuşmasına sansür: Elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez
Mehmet Tevfik Göksu

İBB Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda söz alan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB yönetimini eleştirdi. Söz konusu açıklamalar sırasında salonda elektrikler kesildi ve Göksu’nun konuşması yarıda kaldı.

“Elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez”

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Göksu, “Hakikatleri duymaya CHP alışamadı. Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz.” dedi.

“İstanbul’u karanlığa hapsetmenize fırsat vermeyeceğiz”

Konuya ilişkin bir paylaşım da AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den geldi. Kabaktepe, “Grup Başkanvekilimiz Göksu’nun kürsüde iki kez konuşması kesildi. Yetmedi elektrikleri de kestiniz. Gerçeklere neden tahammül edemiyorsunuz; muhalefetinizin söz hakkını neden gasp ediyorsunuz? İstanbul’u da İBB Meclisi’ni de karanlığa hapsetmenize FIRSAT VERMEYECEĞİZ!” ifadelerini kullandı.

İBB Meclis görüşmelerinde alınan kararlar

Öte yandan Göksu, İBB Meclis görüşmelerinin ardından İstanbul'un sorunlarına çözüm olacak konularda karar çıkardıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göksu, "İstanbulluların ulaşımda yaşamış olduğu çilenin farkındayız. Bu sebeple, servisçimizle 31 Ağustos'a kadar sözleşme imzalayarak 66 bin servisi İstanbul ulaşımına geçici olarak entegre edilmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı ve "İBB yönetiminden bu kararları ivedilikle uygulamasını bekliyoruz" dedi.

İBB Meclisi'nde söz konusu konu hakkında yapılan oylamaya ilişkin de paylaşım yapan Göksu, "Pandemi süresince İstanbulluların ulaşım sıkıntılarının bitmesi için "66 bin servisin ulaşıma geçici olarak entegre edilmesi ile İETT'nin ilave 250 yeni hattı faaliyete alması" teklifimiz CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oylarına rağmen kabul edildi." dedi.

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