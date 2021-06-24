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POLİTİKA

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan muhalif medyaya hodri meydan: Algı dolu haber itham ve sorularınızı toplayın gelin

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Hodri Meydan' meydan diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu medya kuruluşlarına yönelik, "Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksudan muhalif medyaya hodri meydan: Algı dolu haber itham ve sorularınızı toplayın gelin
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

'Hodri Meydan' diyen Göksu, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu medya kuruluşlarıyla ilgili "Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz." dedi.

"Manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz"

Esenler Belediyesi hakkında 'algı yapıldığı'nı iddia eden Göksu, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB'nin başarısızlıklarını örtmek için Esenler Belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz" ifadesini kullandı.

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