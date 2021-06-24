Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan muhalif medyaya hodri meydan: Algı dolu haber itham ve sorularınızı toplayın gelin

'Hodri Meydan' diyen Göksu, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu medya kuruluşlarıyla ilgili "Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz." dedi.

"Manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz"

Esenler Belediyesi hakkında 'algı yapıldığı'nı iddia eden Göksu, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB'nin başarısızlıklarını örtmek için Esenler Belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Hodri Meydan…!@cumhuriyetgzt @BirGun_Gazetesi @gazetesozcu @halktvcomtr @krtkulturtv @odatv @tele1comtr pic.twitter.com/YEqrvd5DjO — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) June 23, 2021

GÜNDEM Bakan Muş'tan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar