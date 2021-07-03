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VAN

Hamura tekme atan fırıncılar serbest bırakıldı

Van'a bağlı Erciş ilçesinde yer alan bir ekmek fırınında çalışan personel, hamura tekme atıp tavana fırlattıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İnfiale neden olan gelişme sonrası gözaltına alınan üç kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Van Ercişte hamura tekme atan fırıncılar serbest bırakıldı
Fırındaki hijyen kurallarından uzak görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Erciş ilçesinin Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekmişti.

Paylaşımın hemen ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

İşletme ceza kesilip kapatıldı

Kaymakamlık fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulayıp işletmenin mühürlendiğini açıkladı.

İfadeleri alındı

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında bugün öğlen saatlerinde 3 kişinin ifadeleri alındı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldılar

Ekmek fırını işletmecisi M.M., müşteki sıfatıyla, tepki çeken görüntüleri kayda alan M.G., ve ekmek hamuruna tekme ve fırının tavanına atan B.Ö. ise şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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