Hayat Vanda ekmek fırınında rezalet görüntüler Hamur ile top oynar gibi oynadı Cezası kesildi
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Van'da ekmek fırınında rezalet görüntüler! Hamur ile top oynar gibi oynadı: Cezası kesildi

Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar Mahallesi'nde bir fırında çekilen skandal görüntüler mide bulandırdı. Görüntülerde ekmek fırınında çalışan personelin hamura tekme atıp, önce yere sonra tavana fırlattığı görülüyor. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeyi mühürleyip, 31 bin 687 TL ceza keserken, savcılık da soruşturma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fırındaki skandala ilişkin açıklama geldi.

Haber Merkezi DHA İHA
Vanda ekmek fırınında rezalet görüntüler! Hamur ile top oynar gibi oynadı: Cezası kesildi
Fırındaki hijyen kurallarından uzak görüntüler büyük tepki topladı.

Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi’ndeki ekmek fırınında çekilen mide bulandırıcı görüntüler sosyal medyada infiala neden oldu.

Videoda, fırın çalışanlarının ekmek hamuruna tekme attığı, top oynar gibi oynadığı, hamurun bir tavana bir yere atıldığı görülüyor.

Videoyu çeken kişinin bir ara "Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak" dediği duyuluyor.

Ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler: Hamurla top gibi oynayıp tavana fırlattı
OYNAT 00:38
Ekmek fırınında mide bulandıran görüntüler: Hamurla top gibi oynayıp tavana fırlattı
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi.

Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamurunu tekmelediği ve tavana fırlattığı hareketler büyük tepki çekti.

Videoyu çeken kişinin, 'Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak' dediği de dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada videoya yorum yapan vatandaşlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Tepki toplayan görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Top oynar gibi ekmek hamuruyla oynayanların hijyenden uzak görüntülerinin kaydedildiği fırını hemen tespit eden yetkililer, işletmeyi kapatarak 31 bin 787 TL para cezası uyguladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, görüntüler üzerine hemen araştırma yaptıklarını belirtti.

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RAMAZAN AYINDA ÇEKİLMİŞ

Mehmetbeyoğlu, “Yapılan araştırmada görüntülerin 2021 yılı Ramazan ayında Kocapınar Mahallesi’nde faaliyet göstermekte olan bir ekmek fırını işletmesinde çekildiği tespit edilmiş, bunun üzerine bahse konu ekmek fırını işletmesi ile alakalı olarak Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller sağlanmış ve ilgili ekmek fırını işletmesi hakkında süreç başlatılmıştı.

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CEZA ÜSTÜNE CEZA

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletme sahibine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 41/C maddesi kapsamında işletme kayıt belgesi olmadan faaliyet göstermeden 6 bin 77 TL, yine aynı kanunun 41/A maddesi kapsamında genel ve özel hijyen esaslarına uyulmaması sebebi ile 15 bin 303 TL ve işletme çalışanı 3 şahsın hijyen eğitim belgesi olmadığından kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere 10 bin 407 TL olmak üzere toplamda 31 bin 787 TL idari yaptırım cezası uygulanmış, iş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbir alınması gerektiğinden aynı kanunun 41/E maddesi kapsamında üretimin tamamı durdurularak iş yerinin faaliyetine son verilmiş ve Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Konunun önemine binaen; Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Sosyal medyaya yansıyan ve Van İli Erciş İlçesi Kocapınar’da olduğu tespit edilen fırınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen harekete geçmiştir.

Yapılan denetim ve kontrol sonucunda insan sağlığı ve gıda güvenirliğini tehdit eden durumlar tespit edilmiş olup; işletmenin faaliyeti durdurulmuştur.

Üretilen ekmekler imha edilmiştir.

İşletmenin gerekli kaydı yaptırmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olduğundan 6.077 TL; genel ve özel hijyen esaslarına uyulmadığından 15.203 TL, 3 kişi çalışanının hijyen belgesi olmadığı için 2.580 TL olmak üzere toplamda işletmeye 23.860 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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