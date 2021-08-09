Sel suları içinde kalan akrabasını traktörle kurtardı

Başkale ilçesi ve kırsalında 1 Ağustos’ta etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki birçok mahallede etkili olan sel suları, Esenyamaç'ta 10'a yakın evin yıkılmasına neden olurken, Yanal Mahallesi de selden zarar gördü. Ekili alanların sular altında kaldığı mahallede yeni görüntüler de ortaya çıktı.

DHA Mevlüt İşlegöz sel uyarısıyla ailesini kurtarmak için minübüsüyle yola çıktı ama selin içinde mahsur kaldı.

Sel sularından traktörle kurtardı

Minibüsüyle mahallenin dışında olan Mevlüt İşlegöz, selin geldiğini duyunca evde bulunan ailesine ulaşmak için hemen yola çıktı.

DHA Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan İşlegöz’ü kurtardı.

İşlegöz, evine doğru ilerlerken, bir anda sel suları içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen akrabası Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan İşlegöz’ü kurtardı.

REKLAM

DHA DHA

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, evdeki eşini ve 6 çocuğundan endişe duyduğu için mahalleye giderken bir anda suların içinde kaldığını belirten İşlegöz, "Orada bulunanlar beni görünce hemen yakınıma haber vermişler. Kısa sürede bölgeye gelen yakınım Mehmet Döner, traktörüyle beni kurtardı. Mahalledeki vatandaşlarda yardımcı oldu. Beni kurtardıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hasar gören minibüs için yardım kampanyası başlatıldı

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) Başkanı Müslüm Erbay, selde son anda kurtarılan Mevlüt İşlegöz ile onu kurtararak kahramanlık gösteren Mehmet Döner için yardım kampanyası düzenleyeceklerini söyledi. Erbay, "Mevlüt beyin minibüsü zarar görmüş, onu kurtaran Mehmet beyin ise bir ineği sel sularına kapılarak ölmüş. Her ikisine de yardım etmek için kampanya başlatacağız" dedi.

REKLAM