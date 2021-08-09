Gündem Sel suları içinde kalan akrabasını traktörle kurtardı
VAN

Sel suları içinde kalan akrabasını traktörle kurtardı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt İşlegöz, akrabası Mehmet Döner (35) tarafından traktörle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Van haber: Sel suları içinde kalan akrabasını traktörle kurtardı
Selde minibüste mahsur kalan Mevlüt İşlegöz, akrabası Mehmet Döner (35) tarafından traktörle kurtarıldı.

Başkale ilçesi ve kırsalında 1 Ağustos’ta etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki birçok mahallede etkili olan sel suları, Esenyamaç'ta 10'a yakın evin yıkılmasına neden olurken, Yanal Mahallesi de selden zarar gördü. Ekili alanların sular altında kaldığı mahallede yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Mevlüt İşlegöz sel uyarısıyla ailesini kurtarmak için minübüsüyle yola çıktı ama selin içinde mahsur kaldı.
DHA
Mevlüt İşlegöz sel uyarısıyla ailesini kurtarmak için minübüsüyle yola çıktı ama selin içinde mahsur kaldı.

Sel sularından traktörle kurtardı

Minibüsüyle mahallenin dışında olan Mevlüt İşlegöz, selin geldiğini duyunca evde bulunan ailesine ulaşmak için hemen yola çıktı.

Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan İşlegöz’ü kurtardı.
DHA
Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan İşlegöz’ü kurtardı.

İşlegöz, evine doğru ilerlerken, bir anda sel suları içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen akrabası Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan İşlegöz’ü kurtardı.

DHA
DHA
DHA

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, evdeki eşini ve 6 çocuğundan endişe duyduğu için mahalleye giderken bir anda suların içinde kaldığını belirten İşlegöz, "Orada bulunanlar beni görünce hemen yakınıma haber vermişler. Kısa sürede bölgeye gelen yakınım Mehmet Döner, traktörüyle beni kurtardı. Mahalledeki vatandaşlarda yardımcı oldu. Beni kurtardıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hasar gören minibüs için yardım kampanyası başlatıldı

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) Başkanı Müslüm Erbay, selde son anda kurtarılan Mevlüt İşlegöz ile onu kurtararak kahramanlık gösteren Mehmet Döner için yardım kampanyası düzenleyeceklerini söyledi. Erbay, "Mevlüt beyin minibüsü zarar görmüş, onu kurtaran Mehmet beyin ise bir ineği sel sularına kapılarak ölmüş. Her ikisine de yardım etmek için kampanya başlatacağız" dedi.

Başkale yine sele teslim
GÜNDEM
Başkale yine sele teslim

Van'da ikinci sel felaketi: 900 hayvan telef oldu
FOTOĞRAF 18
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Van’ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu.
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Dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı ve Çubuklu Mahalleleriyle Çoraklı mezrasında etkili olan sel hasara yol açtı.
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Meydana gelen sel nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 900 küçükbaş hayvan ise telef oldu.
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. İki minibüsün sel sularına kapıldığı bölgede, bir mahalle bakkalı ise yıkıldı.
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Selin ardından Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilgili birim çalışanlarıyla mahalleye gitti.
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Ekipler kısa sürede çalışma başlatırken, Başkan Ensari ise vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek taleplerini dinledi.
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Belediye ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla çalışırken, sıcak yemek dağıtmayı da ihmal etmiyor.
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Van'da ikinci sel felaketi: 900 hayvan telef oldu
Van'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerine bağlı 21 mahallede etkili olan sağanak sel felaketine dönüştü. Sel felaketinde yapılan tespitler sonucunda 32 ev kullanılmaz hale gelirken, şu ana kadar da 900 hayvan telef oldu.
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