Gündem Başkale yine sele teslim
VAN

Başkale yine sele teslim

Van'ın Başkale ilçesinde Esenyamaç Mahallesi'nde dünkü selin ardından bugün etkili olan sağanağın ardından yeniden sel oluştu. Jandarmanın uyarı yapıp boşalttığı bölgede bazı evler sel nedeniyle hasar gördü.

Haber Merkezi DHA
Van haber: Başkale yine sele teslim
Van’ın Başkale ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün ikinci defa yaşanan sel büyük korkuya neden oldu.

Van’ın Başkale ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün ikinci defa yaşanan sel büyük korkuya neden oldu.

AA

Başkale ilçesinde dün etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi Esenyamaç Mahallesi’ni vurmuş, birçok evin hasar görmesine neden olmuştu. Meteorolojinin uyarısının ardından bugün de öğle saatlerinde Esenyamaç Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanları sele teslim oldu. Can kaybının yaşanmadığı ikinci sel felaketinde, yetkililerin önceden uyarı yapması ise büyük bir faciayı önledi.

Van'da sel: Birçok yapı yıkıldı hayvanlar sele kapıldı
OYNAT 00:52
Van'da sel: Birçok yapı yıkıldı hayvanlar sele kapıldı
Van'ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sel onlarca yapıyı yıktı. Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan onlarca koyun görüntülendi. Köyde büyük çaplı hasar oluştu.

Bugünkü yağışın ardından yaşanan selde bölgedeki bazı evler hasar gördü.
AA
Bugünkü yağışın ardından yaşanan selde bölgedeki bazı evler hasar gördü.

Jandarmanın uyarısı faciayı önledi

Dün yaşanan selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yeniden sağanak başladı. Yağışın ardından yaşanan selde bölgedeki bazı evler hasar gördü.

Vatandaşlar evlerin çatılarına çıktı.
AA
Vatandaşlar evlerin çatılarına çıktı.

Jandarma ekipleri sel öncesi bölgede yaşayanlara uyarılar yaparak mahalleyi boşaltıp, halkın güvenli alanlara geçmesini sağladı.

Jandarmanın erken uyarısı faciayı önledi.
AA
Jandarmanın erken uyarısı faciayı önledi.

Küçükbaş hayvanların da suya kapıldığı belirtilen sel ile ilgili olarak bölgeye gelen yetkililerin, inceleme yaptığı belirtildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

DHA

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Başkale'de meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.

Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale’de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" dedi.

Van'da sel felaketi nedeniyle 5 ev yıkıldı
GÜNDEM
Van'da sel felaketi nedeniyle 5 ev yıkıldı

Van’ın Başkale ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı.

Selde evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı.
AA
Selde evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı.

Evleri yıkılanlar dün geceyi yurtlarda geçirirken, bugün sabah saatlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından Esenyamaç İlk ve Ortaokulunun bahçesine aileler için çadır kurulumuna başlandı. Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı da yapılan mahallede yaraların sarılması için ilgili kurumlar elbirliğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ve Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Esenyamaç Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sele kapılmaktan son anda yarı baygın bir şekilde kurtarılan Kader Yurtseven’i de ziyaret eden Gülen ve Solak, talepleri değerlendirdikten sonra hasar tespit çalışmalarını da yerinde inceledi.


Abone Ol Google News
Bin lira ile başladı

Bin lira ile başladı

Türkiye genelinden sipariş alıyor.
İkinci kez sel vurdu

İkinci kez sel vurdu

Bazı evler sel nedeniyle hasar gördü.
Orman yangınlarını PKKya bağlı Ateşin Çocukları üstlendi

​Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Nöbetçiler fark edince kaçtılar.

Yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yarı finalde Kübalı Lopez'e yenilen Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.

'Bana eziyet ettiler'

'Bana eziyet ettiler'

Boyunduruk takıp araç çektirdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.