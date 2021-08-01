Başkale yine sele teslim

Van’ın Başkale ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün ikinci defa yaşanan sel büyük korkuya neden oldu.
Başkale ilçesinde dün etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi Esenyamaç Mahallesi’ni vurmuş, birçok evin hasar görmesine neden olmuştu. Meteorolojinin uyarısının ardından bugün de öğle saatlerinde Esenyamaç Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanları sele teslim oldu. Can kaybının yaşanmadığı ikinci sel felaketinde, yetkililerin önceden uyarı yapması ise büyük bir faciayı önledi.
Jandarmanın uyarısı faciayı önledi
Dün yaşanan selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yeniden sağanak başladı. Yağışın ardından yaşanan selde bölgedeki bazı evler hasar gördü.
Jandarma ekipleri sel öncesi bölgede yaşayanlara uyarılar yaparak mahalleyi boşaltıp, halkın güvenli alanlara geçmesini sağladı.
Küçükbaş hayvanların da suya kapıldığı belirtilen sel ile ilgili olarak bölgeye gelen yetkililerin, inceleme yaptığı belirtildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
Bakan Kurum'dan açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Başkale'de meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.
Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale’de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" dedi.
Van’ın Başkale ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde evleri zaman gören vatandaşlar için çadır kurulumuna başlandı.
Evleri yıkılanlar dün geceyi yurtlarda geçirirken, bugün sabah saatlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından Esenyamaç İlk ve Ortaokulunun bahçesine aileler için çadır kurulumuna başlandı. Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı da yapılan mahallede yaraların sarılması için ilgili kurumlar elbirliğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ve Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Esenyamaç Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sele kapılmaktan son anda yarı baygın bir şekilde kurtarılan Kader Yurtseven’i de ziyaret eden Gülen ve Solak, talepleri değerlendirdikten sonra hasar tespit çalışmalarını da yerinde inceledi.