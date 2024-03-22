Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı ile köy okullarında eğitime 1 gün süre ile ara verildi.





Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray ilçemizdeki yoğun kar yağışları nedeniyle 22 Mart 2024 Cuma günü taşımalı ile köy okullarımızdaki eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur" denildi.





Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi





Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildi.





Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve karın etkili olduğu belirtildi.





Açıklamada, il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.





Şırnak'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi





Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.





Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.





Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.





Bingöl'de kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi





Bingöl genelinde sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde eğitim öğretime ara verildi.





Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 22.03.2024 Cuma günü yani bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da 1 gün idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna duyurulur” dedi.





Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi





Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı sebebiyle Akıncılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Akıncılar Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "22 Mart 2024 Cuma (Bugün) günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.











