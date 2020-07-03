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Gündem Vanda cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek Memiş toprağa verildi
VAN

Van haberleri: Cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek Memiş toprağa verildi

Van'da cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek Memiş toprağa verildi

Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Melek Memiş, gece saatlerinde toprağa verildi.

Haber Merkezi İHA
Küçük kızın cansız bedeni gece saatlerinde toprağa verildi.
Küçük kızın cansız bedeni gece saatlerinde toprağa verildi.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, 2 gün önce evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kayboldu.

İnşaat işçisi Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı. Sonuç alınamayınca Memiş, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye Van’dan polis dalgıç ekipleri, Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı

Mahallelinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, dün akşam saatlerinde Melek Memiş'in, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta suyu Van Gölü'ne dökülen derede cansız bedeni bulundu.

Van'da kaybolan minik Melek'in cansız bedenine ulaşıldı
OYNAT 00:00
Van'da kaybolan minik Melek'in cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.


Küçük Melek’’in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından, ailesine teslim edildi. Minik Melek’in cenazesi, Seyit Muhammet Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Melek Memiş’in babası Yücel Memiş, devletin desteğini hep yanlarında gördüklerini belirterek, “Küçük kızımın cansız bedenini evimize 5 kilometre uzaklıkta, dere yatağında bulduk. Allah devletimizden razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Polis, AFAD ve jandarma hep birlikte aradılar. Üzgünüz yapacak bir şey yok, devlet sağ olsun" dedi.

DHA
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Van'da cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek Memiş toprağa verildi
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Van'da cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek Memiş toprağa verildi

Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Melek Memiş, gece saatlerinde toprağa verildi.
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