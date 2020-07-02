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Van son dakika haberleri... Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı

Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı

Van’ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi DHA İHA
Küçük Melek'in cansız bedeni, Van Gölü'ne dökülen derede, göle yakın bir noktada bulundu.
Küçük Melek'in cansız bedeni, Van Gölü'ne dökülen derede, göle yakın bir noktada bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünde geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Küçük Melek'in cansız bedenin, evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Van Gölü'ne dökülen derede, göle yakın bir noktada bulundu.

Melek kaybolduktan sonra ailesinin haber vermesi üzerine Van Jandarma Sualtı Timleri, AFAD ve dalgıç polisler dün akşam saatlerine kadar arama çalışması yapmış, bulunmaması üzerine de ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden başlanmıştı.

Van'da kaybolan minik Melek'in cansız bedenine ulaşıldı
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Van'da kaybolan minik Melek'in cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.


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Van Emniyet Müdürlüğünden Melek Memiş açıklaması

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 12.30 sıralarında Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi Taştan Sokak üzerinde bulunan bir ikametin önündeki dereye 2 yaşında Melek Memiş isimli bir kız çocuğunun düştüğü bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Küçük Melek'in cansız bedenin, evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Van Gölü'ne dökülen derede, göle yakın bir noktada bulundu.
  • Açıklamada, "Müdürlüğümüz Sualtı Grup Amirliğinde görevli 5 kurbağa adam ve 1 kaptan ile saat 15.00 sıralarında arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Yaklaşık 15 saat süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda bugün saat 16.40 sıralarında kayıp kız çocuğunun cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştur" denildi.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı aramada bulunan minik kızın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.


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