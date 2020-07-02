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Gündem Eskişehirde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubinin cansız bedeni bulundu
ESKİŞEHİR

​Eskişehir son dakika haberleri: 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedeni bulundu​

Eskişehir'de kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de, kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin sulama kanalının bir buçuk kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolmasının ardından yaklaşık 41 saat sonra bulunan çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Kurtarma ekipleri, Yusuf'un cansız bedenini su kanalından çıkardı.
Kurtarma ekipleri, Yusuf'un cansız bedenini su kanalından çıkardı.

Ankara'dan gelen dalgıç polisler ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, dün akşam ara verilen Yusuf Gurubi'yi arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı.

İz takip köpekleri ve insansız hava araçları da kullanılarak yürütülen çalışmaları, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yerinde takip etti.

Çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Sütlüce Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşıldı.

Yusuf Gurubi

Kaybolmasının ardından yaklaşık 41 saat sonra bulunan çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:31
Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı
Eskişehir'de dünden bu yana kayıp olan Irak uyruklu 10 yaşındaki Yusuf Gurubi'yi arama çalışmaları devam ederken, küçük çocuğun görüntüleri bir işletme önünden geçerken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. En son akşam saat 22.00 sularında Uluönder Göletli Park'ta görülen otizm hastası minik Yusuf'un ayakkabılarının olmadığı ve en son üzerinde mavi bir tişörtün olduğu öğrenildi.

Olay

  • Eskişehir'de 30 Haziran Salı günü, Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokağı'ndaki evlerinin önünde oynayan otizmli Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulunmuştu.
  • İhbar üzerine kent genelinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe, Uluönder, Çamlıca, Ertuğrulgazi, Sütlüce mahallelerindeki park ve bahçelerinin yanı sıra metruk evlerde arama yapmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise DSİ'ye ait sulama kanallarında geniş çaplı arama başlatmıştı.
  • Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında dün yürütülen çalışmalara bazı kurum ve kuruluşlardan arama kurtarma ekipleri de katılmıştı. Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle akşam saatlerinde ara verilmişti.

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