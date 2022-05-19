Gündem Vanda kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali elel geçirildi
VAN

Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali elel geçirildi

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçü sürerken, Muradiye polisi de Bendimahi Çayı'nda kaçak avlanmaya karşı denetim yaptı. Denetimde, 550 kilosu canlı 1 ton 320 kilo inci kefali yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Vanda kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali elel geçirildi
Van'da kaçak avlanan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Göç yolculuğu görsel güzellik sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inci kefalinin korunmasına yönelik Bendimahi Çayı'ndaki çalışmasında, 550 kilosu canlı bir ton 320 kilo inci kefali ele geçirdi.

Canlı balıklar, tekrar suya bırakılırken, denetimlerde 20 tırıvırı ağ, dört serpme ağ, 25 metre uzunluğunda bir germe ağ ile dört ağ düzeneğine de el koyuldu.

İnci kefalinin korunması için denetimler aralıksız devam ediyor
FOTOĞRAF 10
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Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan \"muhteşem yolculuğu\" havaların ısınmasıyla birlikte başladı.
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İzleyene görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
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Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler de Van Gölü’ne dökülen akarsularda geceli gündüzlü nöbet tutmaya başladı.
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Ekipler, kaçak avcılığı önlemek amacıyla bir taraftan nöbet tutarken, diğer taraftan da göç sürecinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla göle dökülen akarsuların sıcaklık derecesi ve oksijen miktarını ölçüyor. Ekipler, özellikle kaçak avcıların ağ attığı mansap alanında nöbetlerini sıkılaştırdı.
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Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin üremek için tatlı sulara göç etmeye başladığını belirtti. Göç süresince 3 aylık av yasağının uygulandığını anımsatan Şube Müdürü Demir, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bir ay öncesinden tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 7 gün 24 saat esaslı jandarma, sahil güvenlik, emniyet ve zabıta birimleri sahada görev almaktadır. İnci kefalinin üreme bölgesinden biri olan Akköprü Deresi’nin Van Gölü’ne döküldüğü yerde denetimler yapmaktayız. Bu denetimlerde şu an herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı” dedi.
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Av yasağının başladığı günden bu yana 9 ton inci kefaline el konulduğunu dile getiren Demir, “Bu denetimlerde 11 bin metre uzunluğunda da ağ malzemesine el konuldu. Denetimlerimiz mansap alanları ve akarsularda devam edecektir. Gece gündüz sahadayız. Çarşı merkezinde de emniyet ve zabıta birimleriyle denetimlerimiz yapılıyor. Kaçak avcılığa asla müsaade edilmeyecektir” diye konuştu.
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İnci kefalinin korunması için denetimler aralıksız devam ediyor
Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayan ve 15 bin insanın ekmek kapısı olan inci kefalinin üreme döneminde yapacağı zorlu göç sürecinde geceli gündüzlü denetim yapılıyor. Van yöresinin simgesi haline gelen İnci kefalinin avlanma yasağının kalkması için bölge halkı gün sayıyor.

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