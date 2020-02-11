Gündem Vanda okullar tatil edildi
VAN

Van'da okullar tatil edildi

Van merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar yarın için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, etkili olan soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyme Van genelinde okulların çarşamba günü tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma hakim olduğundan, kent genelinde öğretime 12 Şubat 2020 (Çarşamba )günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi.


Bu arada, Çatak-Bahçesaray karayolu Yapılı Mezrası, Korulu ve Bilgi Mahallesi yoluna çığ düştü. Ekipler, kapanan karayolunu tekrar ulaşıma açmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor

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