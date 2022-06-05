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VAN

Van'da VASKİ'den 'kötü koku' açıklaması: Yeni tesisle alakası yok

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentin bir bölümünde son günlerde yayılan kötü kokunun Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden kaynaklanmadığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Vanda VASKİden kötü koku açıklaması: Yeni tesisle alakası yok
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VASKİ'den yapılan açıklamada, kötü kokuyla ilgili son günlerde şikayetlerin arttığı bildirildi.

Açıklamada, Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 5 Haziran 2021'de devreye alınmasının hemen ardından yanında bulunan eski tesisin devre dışı bırakıldığı anımsatıldı.

Yeni tesisisin bir yıldır çevre mevzuatına uygun olarak arıtma faaliyetini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eski arıtma tesisi nisan sonu itibarıyla hurda karşılığı yıkım ihalesinin yapıldı. Yıkım işini alan firmayla mayıs ayı sonu itibarıyla sözleşme imzalanarak tesis alanının yıkımı ve rehabilitasyonu süreçleri başlatılmıştır. Eski tesisteki yıkım sürecinin başlamasıyla beraber yıkım esnasında tesisteki çamur kurutma yataklarında yıllardır biriken atık çamurun ortaya çıkması bölgede ciddi bir kokuya neden olmuştur. Çıkan koku sorununun giderilmesi için ilimizdeki tüm hafriyat atıkları bu alana yönlendirilerek, eski tesisin çamur kurutma yatakları kapatılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 2 haftadır devam eden dolgu ve tasfiye işlemlerinin bir iki gün içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Koku problemi kesinlikle yeni tesisle alakalı değildir. Yeni tesisimiz tam kapasiteyle kusursuz şekilde çalışmaktadır."

260 bin metreküp çamur: Van Gölü'nde dip temizliği sürüyor
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Balcı, çalışmalar hakkında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan bilgi aldı.
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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nü korumak, gelecek kuşaklara daha temiz bir şekilde bırakmak için çalıştıklarını söyledi.<br><br>
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Memleketi milletiyle, dağıyla, gölüyle, kurtlarıyla, kuşlarıyla, yaylasıyla ırmağıyla birlikte seveceğiz. Memleketimiz güzel bir memleket.\"
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Balcı, çevreye duyarlı bir idareci olduğunu dile getirerek, \"Çevrenin kesinlikle korunması gerektiğine inanıyorum. Sadece insana hizmet etmek yetmez. Doğayı da bitkileri de korumamız gerekiyor.\" ifadelerini kullandı.
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Van Gölü'nün zemininden 260 bin metreküp dip çamuru temizlendi
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260 bin metreküp çamur: Van Gölü'nde dip temizliği sürüyor
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