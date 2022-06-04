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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'na 'İnce' ayar: Trabzon'da ülkücü Konya'da muhafazakar Van'da HDP'li oluyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İnce, "Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya’ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun böyle siyaset olmaz." dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kılıçdaroğluna İnce ayar: Trabzonda ülkücü Konyada muhafazakar Vanda HDPli oluyor
Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"DEMİRTAŞ İÇİN SEN EVET OYU VERMEDİN Mİ?"

CHP liderinin, "Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin" cümlesine tepki gösteren İnce, "Bir kişiyi ben serbest bırakırım demek doğru değil. Biz, ne tutuklatırız ne de serbest bırakırız. Bu, bizim görevimiz değil, mahkemelerin görevi. Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin diyorsun sen evet oyu vermedin mi” dedi.

Kılıçdaroğlu'na 'İnce' ayar: Trabzon'da ülkücü Konya'da muhafazakar Van'da HDP'li oluyor
OYNAT 00:33
Kılıçdaroğlu'na 'İnce' ayar: Trabzon'da ülkücü Konya'da muhafazakar Van'da HDP'li oluyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İnce, 'Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya'ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van'a gidip HDP'li oluyorsun böyle siyaset olmaz.' dedi.

"TRABZON'DA ÜLKÜCÜ, KONYA'DA MUHAFAZAKAR, VAN'DA HDP'Lİ"

İnce sözlerinin devamında, "Van’a gidiyorsun Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsan bize geleceksin, ortama göre konuşuyorsun, Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, Konya’ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun böyle siyaset olmaz." diye konuştu.

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