Vefa gecesine ilgi büyük.

Yeni Şafak Gazetesi olarak bu yıl ilk kez düzenlendiğimiz ‘Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni büyük ilgi gördü. 5 binin üzerinde fotoğraf başvurusunun yapıldığı yarışmayı kazananlara ödülleri, Çamlıca 1071 Kongre Merkezi’nde yapılan törenle verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olduğu programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Gecenin sunumunu ünlü radyocu Nur Haktan yaptı. TVNET’ten canlı yayınlanan program, ulusal ve yerel basında da geniş yer buldu. Geceye katılan davetliler ve Mustafa Cambaz’ın yol arkadaşları, Yeni Şafak’ı tebrik ederek yarışmanın devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

UMARIM GELENEK OLUR

Mustafa Cambaz’ın çok yakın dostu olduğunu söyleyen Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz “O bize fotoğraf dilinin toplumu nasıl etkileyebileceğini ispat etti. Çok iyi bir fotoğrafçıydı. Daha çok ülkemizin tarihi yapılarını ve camilerini fotoğraflıyordu. Umarım bu yarışma bir gelenek haline gelir ve ülkemize bu tür yönlendirici, ülkenin haf ızasında kalıcı fotoğraf yarışmaları düzenlerler” şeklinde konuştu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ise foto muhabirinin tarihin tanığı olduğunu ve aktarmakla yükümlü olduğunun altını çizdi. Özel” Mustafa da bunu aktarıyordu. Burada ödül alan fotoğraflar onun ismiyle yaşayacak. Bu yarışmada Türkiye’deki foto muhabirlerinin geldiği noktayı gördük. Bunu gelecek nesillere aktardığı için Yeni Şafak’a teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı. 15 Temmuz’un bir tramva olduğuna vurgu yapan Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, “Kendi camiamızdan olan Mustafa Cambaz’ı aldı. Bu yarışma ile 15 Temmuzu da haberciler açısından unutmamış oluruz.” şeklinde konuştu.

Yakup Köse

GECENİN KONUKLARI CAMBAZ’I ANLATTI

Geceye katılan Gazeteci Mehmet Şeker, “19 sene neredeyse yaz tatillerinde bile bir aradaydık. Onun içim acısı büyük oldu bizim için. Ben, Vatan caddesindeydim. Hanımla beraber oraya gittik. Aradım Mustafa’yı ‘Burada vatandaşa kurşun sıkıyorlar’ dedi. Ben onun tavrını biliyorum, hareketli, yerinde duramayan biriydi. Kendine dikkat etmesini, hemen öne atılmamasını söyledim. ‘Madem kurşunlar yağıyor bir kuytuda saklan’ dedim. Ama konuşmamızdan bir dakika sonra vurulmuş. Arama kayıtlarından öğrendik bunu. Uluslararası Kültür Sanat Derneği olarak Mustafa’nın fotoğraflarından oluşan bir sergi açtık. O sergiyi Gümülcine’ye de götürdük. Kendisi gelemedi ama fotoğraflarını gitti. Annesi, babası, abisi çok duygulandı. Acısı hiç dinmedi, devam ediyor. Biz her gün Mustafa’yı arkadaşlarla aramızda konuşuruz. Fotoğraf sanatçısı ifadesinden hoşlanmazdı. ‘Ben kayıt fotoğrafçısıyım, belgelemek istiyorum’ derdi. Birçok camiye gitti, gezdi. O gezdiği camilerin fotoğraflarından oluşan bir kitap hazırladı. Onun da sergisini Ankara’da beraber yapmıştık. Dönüşte arabada ‘Abi bu sergiyi açtım ya ölsem de gam yemem artık’ dedi. Aradan bir ay geçti, 15 Temmuz oldu” ifadesini kullandı.

ONU TANIMAK ŞEREFTİ

Cambaz ile mesai arkadaşlığı yapmış olan Gazeteci Hasan Öztürk “Yeni Şafak’tan ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ettik. Çünkü o benim dostumdu, yol arkadaşımdı. Beraber seyahate çıkardık. TC vatandaşı değildi, TC kimliği yoktu ama Türkiye’nin en kritik gecesinde canını vererek Türkiye’nin selamete çıkmasında büyük rol aldı. Onu tanımak büyük bir şerefti Allah rahmet eylesin.” Cambaz ile Yeni Şafak Gazetesi’nde beraber çalıştığını söyleyen Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, “Mustafa abimizle aynı ortamda çalışmak benim için bir şereftir. Onunla karşılıklı masalarda otururduk.

Beraber işe giderdik. Fotoğrafa çok meraklıydı, çok tutkuluydu. Kalemi de çok kuvvetliydi. O bir kültür adamıydı, tarihi röportajlar yapardı. Gerçek bir foto muhabiriydi. Çektiği fotoğrafın altına, fotoğrafı anlatırdı. Çok tutkulu bir insandı.” dedi.

Hamza Dağ

KAHRAMANLAR UNUTULMAYACAK

Birlikte çok anısı olduğunu söyleyen komşusu ve iş arkadaşı Mustafa Besli, “İşe beraber gidip gelirdik. Her anımız beraber geçerdi. Şehit olmadan bir gün önce Çengelköy’de oturduk o akşam ‘Ben şehit olmak istiyorum’ demişti, ertesi gün şehit oldu. Oğlu o gece ‘Baba gitme’ demiş o da ‘Cumhurbaşkanı açıklama yaptı ben gidiyorum’ demiş. Fotoğraf onun için her şeydi. Biz her akşam arkadaşlarla görüştüğümüzde hep geç kalırdı ‘Kesin yine bir yerde fotoğraf çekmeden gelmez’ derdik.” dedi.

Mustafa Cambaz’ı sadece fotoğraflarından tanıdığını söyleyen Gazeteci Yakup Köse ise “Bir gazetecinin, mesleği uğruna, vatanı uğruna, bu toprakları düşmanların ayakları altında ezdirmemek için hayatını feda edebileceğini gösterdi. Bu ülkede Halil Kantarcı, Mustafa Cambaz, Ömer Halisdemir gibi kahramanlar unutulmayacak. Bu tarz etkinlikler de çok önemli. Hem şehitlerimizi hem 15 Temmuz’u unutmuyoruz” şeklinde konuştu.

BU DEĞERLER YAŞATILMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise ”Mustafa Cambaz’ı şehit olduğunda tanımış olduk. 15 Temmuz gecesi hiç tereddüt etmeden hayatını ortaya koyan büyük bir insan. Bu değer yaşatılmalı. Bire bir tanışma imkanım olmadı ama Allah bazı insanlara öyle bir hayat yaşama durumu veriyor ki sonrasında milyonlar sizi tanımış oluyor. İnşallah Rabbim bize de şehitlerimiz gibi yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin” dedi.

‘Benim için gurur’

“2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları” kategorisinde “Busenaz Sürmeli Olimpiyat Şampiyonu” fotoğrafıyla birincilik ödülünü kazanan Elif Öztürk,“Olimpiyatların başından beri kızları takip etmek istedim. Biz de onlarla ringde mücadele veriyor gibiydik. Kızlarla bağımız çok farklı oldu. Mustafa Cambaz’ın 15 Temmuz’da şehit haberini aldığımızda çok üzüldük. Meslek şehidimiz olarak tarihi geçti. Onun adına düzenlenen bir fotoğraf yarışmasında birinci seçilmek beni ayrı mutlu ediyor. Kariyerimde çok anlamlı bir ödül olarak yerini aldı. Cumhurbaşkanından ödül almak da çok gurur vericiydi.” ifadesini kullandı