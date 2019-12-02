‘Velhasıl insan’ ile yetimlere sevgi götürüyorlar

Sakarya’da yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların hayatlarına dokunmak için bir araya gelen Velhasıl İnsan Olmak Hareketi gönüllüleri, Türkiye’nin yanısıra Suriye’deki yetimhanelerde kalan çocuklara sevgi taşıyor. Öğrenci, esnaf ve ev hanımı gibi farklı kesimlerden ve farklı görüşlerden gönüllülerinin oluşturduğu hareket, çocukların hayatlarına dokunabilmeyi ve onların sevildiğini hissettirmeyi amaçlıyor. Velhasıl İnsan Olmak Hareketinin kurucularından Münevver Duran, bir arkadaşıyla doğu illerindeki köy okullarına, sınırdaki mülteci kamplarına seyahat etmeye başladıklarını, amaçlarının insana dokunmak olduğunu söyledi. Hiçbir insanın mağduriyetinin ayakkabı ve montla giderilmeyeceğini anlatan Duran, sevme eksikliğinden yola çıktıklarını belirtti.

Münevver Duran

YETİMHANELERE DÜZENLİ ZİYARET

Gençlerin, köy okullarında arkadaşlık kurdukları çocuklarla ders yaptıklarını, pikniğe gittiklerini ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Duran, “Niyetimiz sadece o çocuğa dokunmak, iyi birer insan olabilmeleri için örneğe ihtiyacı olan çocukların ağabeyleri ve ablalarıyla tanışmalarını sağlamak” dedi. Duran, ekip arkadaşlarıyla düzenli aralıklarla sınır ötesindeki yetimhaneleri ziyaret ettiklerini ve yaşamlarına şahit olduklarını dile getirdi.

‘HİÇBİR ÇOCUKTAN VAZGEÇMİYORUZ’

Grup içerisinde lise öğrencisinden iş insanına farklı düşünce ve siyasi görüşten kimselerin yer aldığını dile getiren Duran, şöyle devam etti: “Tanıştığımız hiçbir çocuktan vazgeçmiyoruz. İnsanın yüreği, dünyayı sığdıracak kadar büyüyebilir. Dolayısıyla bizim dünyadaki tüm insanlara çocuklara yetecek kadar duamız ve iyi dileklerimiz var. Dini, dili, ırkı hiç önemli değil, yaşadığı yerin hiçbir önemi yok, sadece bir çocuğun göz hizasına inip, insan olduğunu onun bizim için kıymetli olduğunu ifade etmek bizim hedefimiz.” Duran, gençlerin bu tür faaliyetlerde bulunmalarının akranlarına güzel örnek olduğunu sözlerine ekledi.

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‘5 YIL 12 GÜN ARADAN SONRA ÜLKEME GİRDİM’

Ekibin Suriyeli üyesi üniversite öğrencisi Muaz Orhan Seyitoğlu (24), 5 sene önce Türkiye’ye okumak için geldiğini söyledi. Ülkesinden 2014 yılında okumak için çıktığını ve Türkiye’de sosyal hizmetler bölümü okuduğunu anlatan Seyitoğlu, ekip olarak Kurban Bayramı’ndan önce Suriye’ye gittiklerini ve 5 yıl 12 gün aradan sonra ilk defa ülkesine girdiğini kaydetti. Seyitoğlu, ülkesindeki insanların ayakta durabilmeleri için onlara dokunabilmeyi ve terör örgütlerine mensup olmamalarını sağlamayı istediğini sözlerine ekledi.

‘HAYALİM ORADA DOKTORLUK YAPMAK’

Ekibin gönüllülerinden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Elif Duran da başkalarına yardım etmediklerini aslında çocuklardan bir şeyler öğrendiklerini ve bunun kendilerine iyi geldiğini anlattı. Bugün farklı dertlerle dertlenen insanların olmadığına değinen Duran, “Benim hayalim orada doktorluk yapmak. Bu mesleği seçmemdeki sebep de buydu, Afrika, Orta Doğu gibi bölgelerdeki insanlara yardım etmek” ifadelerini kullandı.