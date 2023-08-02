Virajı alamayan TIR menfeze devrildi: Araçtan fırlayarak beton zemine düşen sürücü hayatını kaybetti

Mardin'de ödenmemiş tarımsal elektrik borcunun mahkemeye taşınması sonrası çıkan karar neticesinde trafoları söken çalışanlar ile köylüler arasında arbede çıktı. Bu sırada ise bazı köylüler, trafonun da içinde olduğu ve hasadı yapılmış tarlada anız ateşi yaktı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.