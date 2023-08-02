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Trafolar sökülünce arbede çıktı: Köylüler kavga sırasında tarlayı ateşe verdi

Mardin'de ödenmemiş tarımsal elektrik borcunun mahkemeye taşınması sonrası çıkan karar neticesinde trafoları söken çalışanlar ile köylüler arasında arbede çıktı. Bu sırada ise bazı köylüler, trafonun da içinde olduğu ve hasadı yapılmış tarlada anız ateşi yaktı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19:39 . 2/08/2023 Çarşamba
DHA
Mardin'de enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında çıkan arbedede tarla ateşe verildi.

Mardin'de enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında çıkan arbedede tarla ateşe verildi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde ödenmemiş borç nedeniyle alınan mahkeme kararıyla trafoları sökmek isteyen enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında da bazı köylülerin de tarladaki anızları ateşe verdiği iddia edildi.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler ve Karataş mahallelerinde enerji şirketi, 2017 yılından bu yana ödenmemiş tarımsal elektrik borcunun ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden mahallelerdeki 6 trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı. Jandarma ekipleri ve avukatlarla bölgeye giden enerji şirketi çalışanları, 5 trafoyu söktü. Sonuncusu için Ekinciler Mahallesi’ne giden enerji şirketi çalışanlarıyla, işlemi engellemek isteyen köylüler arasında arbede çıktı. İddiaya göre bu sırada bazı köylüler, trafonun da içinde olduğu ve hasadı yapılmış tarlada anız ateşi yaktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Mardin
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#Yangın
#Trafo
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