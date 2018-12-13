Vizyon belgesiyle taahhütte bulunduk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu yıl dördüncüsü düzenlenen Microsoft Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde konuştu. Teknolojinin insanlığı çok büyük ölçüde kendi tekamülü içerisinde zenginleştirdiğini, güzel hedefler ortaya koyduğunu, ancak teknolojiyle araçlarda çok zengin ama amaçlarda fakir bir yönelime doğru gitme riski bulunduğunu belirten Selçuk, bu konulardaki eleştirilerin olumsuz algılanmamasında yarar olduğunu vurguladı.

EĞİTİM FELSEFESİ KURMALIYIZ

Bakan Selçuk, eğitim düzeyi yükseldikçe obezite, çevre kirliliği, silahlara yatırım, teknolojinin öldürme gücünün artmasının bir şeylerin yanlış yapıldığı anlamına geldiğini, bunu düzeltmenin yine eğitim marifetiyle olacağının söylenebileceğini belirtti. Bir eğitim sisteminden söz ediliyorsa, muhakkak bir felsefeden söz etmek gerektiğinin altını çizen Selçuk, şöyle devam etti: "Eğer bir felsefe kurmazsak, ortak bir dil inşa etmiş olmayız. Felsefeyi kurduğumuzda ortaya çıkacak ortak dil, ortak bir anlam, ortak bir ideal, ortak bir gelecek perspektifini de besleyecektir. Bizim 2023 vizyonuyla ortak payda üzerinden bir mutabakat sahası inşa etme girişimimizi hassasiyetle vurgulamakta yarar var."

ÖĞRENCİ VELİLERE SÜRPRİZ YOK

Selçuk, vizyon dokümanının temel argümanlarından birini de "aktörlerin, zamanın, mekanın ve eşyanın birlikte dönüştürülmesine ilişkin bir bakış açısı" şeklinde açıklayarak, şunları söyledi: "3 yıllık bir takvim ilan ettik, hangi işleyiş gerçekleştirilecek paylaştık. Bakanlık olarak bunu paylaşmak gibi bir zaruretimiz yoktu, biz özellikle istedik. Çünkü topluma bir taahhütte bulunmak istiyoruz. 'Biz şu ay, şu sene, şu yıllar içerisinde şu faaliyetleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Lütfen buna şahit olunuz, bunu birlikte başarabiliriz.' diyoruz. Yoksa hiç hedef koymaksızın 'Bakalım ne olacak?' düşüncesiyle bir şey yapmak bizim taahhüdümüzün sahiciliğini zayıflatır. 'Bakanlıkta ne yapılıyor ve ne yapılacak?' sorusu aslında çok net. Beklentiler, tamamen takvim doğrultusunda oluşturulduğundan herkesin rahatlamasını bekliyoruz. Çünkü çocuklar için, toplum için bir sürpriz yapmak istemiyoruz. 'Geçen hafta böyleydi, bu hafta böyle olacak.' gibi bir durumla karşılaşsın istemiyoruz insanlarımız."