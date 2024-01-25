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Wall Street Journal İsrail'in korkunç planını uydu görüntüleriyle duyurdu

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, terör devleti İsrail'in Gazze sınırında tampon bölge oluşturma planı olduğunu yazdı.

15:31 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:33 - 25/01/2024 Perşembe
Diğer
Gazze
Gazze
Amerikan
Wall Street Journal
gazetesi, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir kilometrelik tampon bölge oluşturmak için Filistinlilere ait binaları yıktığını yazdı.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nin araştırmasına yer veren gazete, uydu görüntülerinin analizleriyle sınır hattına 1 kilometre mesafedeki 2 bin 824 binanın yüzde 40'nın işgal ordusu tarafından yerle bir edildiğini aktardı.



Yıkımın boyutu yüzde 67'ye ulaştı


Habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük şehir Han Yunus'un İsrail sınırındaki mahallelerinde ise yıkımın boyutu yüzde 67'ye ulaştı.


İsrail söz konusu tampon bölgeyle kilometrelerce karelik Filistin toprağına el koymuş durumda.


Yeni bir gerginliğe yol açabilir


ABD'nin bu tür bir hamleye girişmemesi için İsrail'i defalarca uyardığını hatırlatan Al Jazeera, Gazze topraklarının azaltılmasının Washington ve Tel Aviv ilişkilerinde yeni bir gerginliğe yol açabileceğini yazdı. Wall Street Journal ise, haberin başlığında 'ABD ile yeni anlaşmazlık riski' ifadesine yer verdi.



#İsrail
#gazze
#Wall Street Journal
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