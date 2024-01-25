Wall Street Journal İsrail'in korkunç planını uydu görüntüleriyle duyurdu

Kudüs İbrani Üniversitesi'nin araştırmasına yer veren gazete, uydu görüntülerinin analizleriyle sınır hattına 1 kilometre mesafedeki 2 bin 824 binanın yüzde 40'nın işgal ordusu tarafından yerle bir edildiğini aktardı.

Habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki en büyük şehir Han Yunus'un İsrail sınırındaki mahallelerinde ise yıkımın boyutu yüzde 67'ye ulaştı.

ABD'nin bu tür bir hamleye girişmemesi için İsrail'i defalarca uyardığını hatırlatan Al Jazeera, Gazze topraklarının azaltılmasının Washington ve Tel Aviv ilişkilerinde yeni bir gerginliğe yol açabileceğini yazdı. Wall Street Journal ise, haberin başlığında 'ABD ile yeni anlaşmazlık riski' ifadesine yer verdi.