Soykırımcı İsrail sivillere tanksavar dağıtacak!

Hamas, İsrail’in Han Yunus’ta 10 binayı patlatmak için görevlendirdiği askeri birliği imha etti. Birlik bir binaya patlayıcı yerleştirirken anti tank roketi ile vuruldu. Bu sırada askerlerin döşediği patlayıcılar arka arkaya patladı. Hamas aynı anda yakındaki tankı da havaya uçurdu. Toplamda 21 İsrail öldürüldü. İsrail yönetimi, 7 Ekim’den bu yana resmi olarak açıklanan 1 günlük en büyük kayıptan sonra medyaya yayın yasağı getirdi.