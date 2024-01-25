Soykırımcı İsrail sivillere tanksavar dağıtacak!

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun silahlandırma planının, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine arabalarla yapılabilecek bir baskın senaryosuna hazırlık amacı taşıdığı ifade edildi. İsrail ordu yetkilileri, söz konusu planın varlığını doğrularken; haberde, üst düzey güvenlik yetkililerinin onayının beklendiği aktarıldı. İsrail ordusu, yasa dışı yerleşim birimlerinde daha önce de silah ve mühimmat dağıtmıştı.Rusya vurulan Rus uçağı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.
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3 saat önce