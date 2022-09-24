Yabancı gençler Kastamonu’da çevreyi temizledi sokak hayvanlarını besledi

Gençlik Servisleri Merkezi (GSM) ve Cide Belediyesi işbirliğinde yürütülen “Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları” sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, çeşitli ülkelerden gelen gönüllü gençler, ilçede bir araya geldi.

Gönüllü yabancı gençler, kamp süresince projenin temel programı olan sokak hayvanlarının bakımında, sokak hayvanlarının mama ve su kaplarının boyama işlerinde görev aldı. Yabancı gençler, ilçede bulundukları süreçte çevre temizliği ve yenileme çalışmalarında, çocuk oyun merkezlerinde ve Cide Belediyesine ait seralarda çalışmalarda yaptı.

“Bu işin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum”

Meksika’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen Mariem Martinez Ellerbracker, “29 yaşındayım ve gıda mühendisiyim. Buraya gelmemizin asıl amacı çalışma kampı yapmak. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye, çok ilginç bir ülke ve Cide’de bunu anlamamıza yardımcı oldu. Cide, dağların denizle mükemmel bir birleşimi. Güzel kumsallarını ve insanlarını tanımak mükemmeldi. Cide, her zaman kalbimde olacak. Çalışma kampına gelince de; bu kampın çok iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Daha önce kendi ülkemde farklı çalışmalara katıldım ama uluslararası alanda ilk kez yaptım. Sokak hayvanlarıyla çalışmayı da çok seviyorum. Burada yapılan girişimler, diğer şehirlerde de kopyalanmalı. Çünkü Cide Belediyesi, gerçekten mükemmel bir iş çıkarıyor ve bu işin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

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“Burasının insanları harika, bize karşı kibar ve cömertler”

Çek Cumhuriyetinden Kastamonu’nun Cide ilçesine geldiğini belirten Tereza Prochazkova ise, “Bu çalışma kampına katılmak istedim çünkü gerçekten bana ihtiyaç duyulan bir yerde olmak istedim. Ayrıca bu kampla birlikte de hayvanlarla daha yakından çalışma fırsatı buluyorum. Genellikle hayvanlarla temas halindeyiz. Çoğunlukla da köpekleri kulübelerinde temizliyoruz. Buranın en sevdiğim yanı ise doğası. İlçenin farklı yerlerinde gezilere gidebilecek olmanız gerçekten büyük bir avantaj. Ayrıca huzurlu bir yer, ben Prag’ta yaşıyorum ve orasından çok farklı bir yer. Buradaki insanlar harika; bize karşı kibar ve cömertler. Burayı çok seviyorum ve bize ihtiyaç duyulan bir yerde kendi yeteneklerimizi kullanıyor olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

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HAYAT Duyarlı öğrencilerden çevre temizliği