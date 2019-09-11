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Yakında göklerde

Bayraktar insansız hava araçlarının üreticisi Baykar şirketince geliştirilen taarruz İHA’sı ‘Akıncı’, gökyüzüyle buluşmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde motorları çalıştırıldıktan sonra bütün testlerden başarıyla geçen Akıncı, Türk Hava Kuvvetleri envanterine katıldığında savaş uçaklarının yükünü hafifletecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akıncı isimli İHA
Akıncı isimli İHA

4,5 ton kalkış ağırlığına sahip, 450 kg dahili ve 900 kg harici faydalı yük taşıyabilen Akıncı, birkaç gün içinde hangardan çıkarak taksi ve uçuş testlerine başlayacak. Başta SOM türü seyir füzeleri olmak üzere F-16’ların taşıdığı pek çok füzeyi taşıyabilen Akıncı, havada radar ve istihbarat görevleri de ifa edecek. Kanat açıklığı 20 metre olarak tasarlanan milli İHA’ya ilişkin son gelişmeleri Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şöyle duyurdu:

Selçuk Bayraktar

4 ÜLKE YAPABİLİYOR

“Akıncı’ya biz yaklaşık 4 sene oldu başlayalı. Bütün elektroniği, yazılımı, mekaniği ve aerodinamiği milli olarak kendi mühendis ekibimiz tarafından tasarlanıyor. Bütün ARGE geliştirme süreçlerinden sonra prototip üretim aşaması tamamlandı ve testleri devam ediyor. Bütün uçak bir araya getirildi. İçerisinde onlarca uçuş bilgisayarı, uçuş elektronikleri var. Milyonlarca satır yazılım var. Bütün mekanik aksamını da biz tasarlıyoruz. Hepsi bir araya koyuldu ve denemeleri devam ediyor. Akıncı, TEKNOFEST’te yerini alacak. Hemen sonrasında da taksi ve uçuş testleri yapacağız. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, konvansiyonel harpta ve terörle mücadelede kullanılacak, çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Seyir füzesi taşıyabiliyor ve önünde özel bir radarı da olacak. Türkiye’nin yaptığı milli akıllı mühimmatlar var, o görevleri yapabiliyor. Elektronik harp sistemleri taşıyabiliyor. Daha yüksek irtifaya çıkabiliyor. Daha büyük yük taşıyabiliyor. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor.”

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