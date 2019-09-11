Gündem ABD PKKdan bağımsız hareket edemiyor
POLİTİKA

ABD PKK’dan bağımsız hareket edemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin PKK’ya karşı sadece kozmetik adımlar attığını söyledi. Çavuşoğlu, “İkinci Münbiç olmaması için ABD’yi uyardık. Bu terörle mücadelede öncü olduğunu söyleyen ülkenin içine düştüğü durumu gösteren ibretlik bir tablodur. Terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamasında ise Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman çözümden yana tavır koyduğunu ancak Rum tarafıyla ‘laf olsun diye’ müzakereye başlamanın bir anlamı olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, “Bizim ve Kıbrıs Türkü için hassas olan ve vazgeçilmez olan kırmızı çizgiler var. Bunların en önemli unsuru ise siyasi eşitliktir, etkin katılımdır ve dönüşümlü başkanlıktır” dedi.
Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamasında ise Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman çözümden yana tavır koyduğunu ancak Rum tarafıyla ‘laf olsun diye’ müzakereye başlamanın bir anlamı olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, “Bizim ve Kıbrıs Türkü için hassas olan ve vazgeçilmez olan kırmızı çizgiler var. Bunların en önemli unsuru ise siyasi eşitliktir, etkin katılımdır ve dönüşümlü başkanlıktır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusundaki gelişmelerin Münbiç’teki oyalama sürecine dönüşmemesi konusunda ABD tarafını net bir dille uyardı. Ankara’da konuk ettiği Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD’nin PKK/PYD’ye karşı attığını söylediği adımların ‘kozmetik’ olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin oyalamaya tahammülü olmadığının altını çizdi. Çavuşoğlu şu mesajları verdi: “İkinci bir Münbiç olmaması için ABD’yi uyardık. Gelinen noktada Türkiye’nin uyarılarında ne kadar haklı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getirdi. Şu anda bazı ortak devriyeler var evet ama bunun dışında atılan adımlar ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD’nin de şekilde bir oyalama sürecine girmek istediğini ve Türkiye’yi de oyalamaya sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz ama bizim bu konuda tutumumuz son derece nettir. Esasen bu gördüğümüz tablo, terörle mücadelede öncü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü durumu gösteren bir ibretlik bir tablodur. Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz.”

HAZIRLIĞIMIZ TAMAM

“Bu terör örgütünü bölgeden temizlemesi Türkiye için ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda kesinlikle taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi daha ciddi ve büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi bu müzakerelerden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ ve YPG/PKK’dan bu bölgeleri temizlediysek buraları da temizleriz. Güvenli bölge oluşur. Diğer taraftan istikrara kavuşturulur.”

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