Yumurtalı saldırı tezgah

Kurultaylar partisi CHP'de 2020 yılının şubat ayında yapılması planlanan 37'nci olağan kurultay için süreç başladı. CHP'de bu ay içerisinde ilçe kurultaylarının başlaması planlanıyor. İlçe kurultaylarının ardından da il kurultayları başlayacak. 24 Haziran genel seçimlerinde alınan başarısızlığın ardından partide olağan üstü kurultay süreci başlamış, bu süreç 31 Mart yerel seçimleri nedeni ile rafa kaldırılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imza veren delegeleri tasfiye etmişti. Son seçimler nedeniyle eli güçlenen Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay öncesi de muhalif delegelerin üstünü çizeceği belirtiliyor.

POPÜLARİTE ARTTIRMA GİRİŞİMİ

Kongre hesapları başlarken olağanüstü kurultay sürecinde ihraç edilen isimlerden Özlem Ağırman’dan ilginç açıklamalar geldi. Karanlık güçlerin Kılıçdaroğlu’nun popülaritesini artırmaya çalıştığını belirten Ağırman, son yumurtalı saldırıyı örnek gösterdi. Ağırman, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

BİR KUMPASLA GENEL BAŞKAN OLDU

"Hiçbir siyasi partinin genel başkanına saldırı kabul edilemez. Bu saldırılarla siyasi mücadeleye set çeker, müdahil olur. Başarısızlığı tescilli, bir genel başkanla yeni ve garanti seçime gitmek istiyor karanlık odaklar. Artık kurultayda koltuk garanti ama biz bu oyunda yokuz. Bir kumpasla genel başkan oldu, adalet yürüyüşü şovu ile partide tek adamlığı güçlendi, terörist saldırı gücünü artırdı, kurultay yaklaşırken karanlık güçler popülaritesini artıracak şekilde yumurtalı saldırı yaptı. Oysa biz onunla siyasi bir zeminde mücadele etmek istiyoruz."

Partide ‘tek adam’ oldu

Özlem Ağırman

Parti içi muhalefetin etkili isimlerinden Özlem Ağırman, “Bir kumpasla genel başkan oldu, Adalet Yürüyüşü şovu ile partide tek adamlığı güçlendi, terörist saldırı gücünü arttırdı, kurultay yaklaşırken karanlık güçler popülaritesini arttıracak şekilde yumurtalı saldırı yaptı” ifadelerini kullandı.