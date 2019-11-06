Gündem Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev yandı
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Van haberleri: Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev yandı!

Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev yandı

Van’da bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan hemen sonra LPG tüpü patlayan araç alev alırken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle olası bir facia önlendi.Can kaybının yaşanmadığı iki yangında da maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi İHA
Araca köpüklü suyla müdahale eden ekipler, olası facianın da önüne geçti.
Araca köpüklü suyla müdahale eden ekipler, olası facianın da önüne geçti.

Olay, akşam saatlerinde Van-Erciş kara yolu otogar mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TB 135 plakalı LPG’li araç, yakıt aldıktan sonra bir anda patladı. Paniğe neden olan patlamaya ilk müdahaleyi benzin istasyonu çalışanları yaparken itfaiyeye haber verildi.

Aracın içindeki sürücü hafif yaralandı araç ise ağı hasarlandı.

İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle aracın arka koltuğunda bulunan piknik tüpü patlamadan söndürüldü.

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İtfaiye ekipleri olay yerinde tüm müdahaleyi yaptı.

Olası facianın önüne geçildi

Araca köpüklü suyla müdahale eden ekipler, olası facianın da önüne geçti. Sürücünün hafif yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Öte yandan, Erciş ilçesi Ulupamir ile Kışla mahallelerinde meydana gelen yangınlara ise Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı iki yangında da maddi hasar oluştu.

06 TB 135 plakalı LPG’li araç, yakıt aldıktan sonra bir anda patladı.

Can kaybının yaşanmadığı iki yangında da maddi hasar oluştu.
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