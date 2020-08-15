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Gündem Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı
ANKARA

Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten işlem yapıldı.​
Sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten işlem yapıldı.​

Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi.

Enes A. yönetimindeki 34 RL 6754 plakalı otomobil, yakıtı bitince yol üzerinde durdu. Bunun üzerine yola sandalye atarak yolu kapatan Enes A.’ya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine karşı çıkan sürücü, polislere muhabir olduğunu söyleyerek yakasına taktığı sahte muhabir kimliğini gösterdi.

KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

Daha sonra olay yerine gelen basın mensupları Enes A.’nın polise gösterdiği muhabir kimliğini fark etti. Kimliğin sahte olduğunu anlayan basın mensupları durumu polis ekiplerine anlatınca kimliğin sahte muhabir kimliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polise karşı çıkmaya devam eden Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı. Aracı çekici marifetiyle çekilen sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı.

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“Kendimi basın olarak tanıtmıyorum zaten basınım”

Sahte muhabir kimliğini nereden aldığı sorulan Enes A., kartını polis muhabirleri gazetesi derneğinden aldığını söyledi. Kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ifade eden sürücü “Kendimi basın olarak tanıtmıyorum ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum” dedi.

Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

VATANDAŞA POLİS, POLİSE MUHABİRİM DEDİ

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin olaydan 1 saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

  • Öte yandan polis ekiplerinin defalarca kez bu sahte muhabir kimliklerini kullanan vatandaşlarla karşılaştığı da öğrenildi.

Sahte gazetecinin foyasını gerçek gazeteciler ortaya çıkardı
FOTOĞRAF 7
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Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi.
Title
Enes A. yönetimindeki 34 RL 6754 plakalı otomobil, yakıtı bitince yol üzerinde durdu.
Title
Bunun üzerine yola sandalye atarak yolu kapatan Enes A.’ya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine karşı çıkan sürücü, polislere muhabir olduğunu söyleyerek yakasına taktığı sahte muhabir kimliğini gösterdi.
Title
gösterdiği muhabir kimliğini fark etti. Kimliğin sahte olduğunu anlayan basın mensupları durumu polis ekiplerine anlatınca kimliğin sahte muhabir kimliği olduğu anlaşıldı.
Title
Bunun üzerine polise karşı çıkmaya devam eden Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı. Aracı çekici marifetiyle çekilen sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.
Title
Sahte muhabir kimliğini nereden aldığı sorulan Enes A., kartını polis muhabirleri gazetesi derneğinden aldığını söyledi. Kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ifade eden sürücü “Kendimi basın olarak tanıtmıyorum ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum” dedi.
Title
Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı.
Sahte gazetecinin foyasını gerçek gazeteciler ortaya çıkardı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi.

İstanbul’un 165 noktasında helikopter destekli huzur uygulaması
FOTOĞRAF 15
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 165 önemli noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipler katıldı.
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Polis ekipleri asayiş suçlarına yönelik arama çalışması gerçekleştirdi.
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Ekipler araçları durdurup şoför ve yolcuların kimlik ve evrak kontrolünün ardından üst araması yaptı daha sonra araçları didik didik aradı.
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Helikopter destekli uygulamada, narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.
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Uygulamada, 131 bin 67 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 şahıs yakalandı.
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17 bin 898 araç ve 229 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrolde 810 araca işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edilirken, işlem yapılan söz konusu araçlara ise toplamda 267 bin 253 TL para cezası kesildi.
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Faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik uygulamada 739 açı iş yeri denetlenirken, kuralları ihlal eden 14 iş yerine toplamda 10 bin 521TL idari para cezası kesildi.
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Çok sayıda uyuşturucu hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi
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Arama çalışmaları sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta bulunan iki kadının üzerinden kimlik çıkmadı daha sonra çantalarını arayan ekipler bir kadının çantasında esrar tespit etti.
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Polis ekipleri üzerinden uyuşturucu çıkan ve kimlikleri olmayan kadınları Şehremini Polis Merkezi’ne götürdü.
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Kent genelindeki uygumalada ise 27 adet ruhsatsız tabanca ile 167 adet fişek ele geçirildi.
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Narkotik köpeklerin de katıldığı aramalarda 11 kök Hint Keneviri, 5 kilo 674 gram uyuşturucu madde, 67 adet uyuşturucu hap, 5 bin adet ‘captagon’ isimli uyuşturucu hapı ele geçirildi.
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Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin 405 TL para ele geçirildi.
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İstanbul’un 165 noktasında helikopter destekli huzur uygulaması
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 165 noktada yapılan helikopter destekli uygulamaya özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipleri de katılırken yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 kişi olmak üzere toplam 401 kişi yakalandı.
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