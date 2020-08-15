Yakıtı bitti diye yolu kapatan sahte muhabirin foyası gazeteciler gelince ortaya çıktı

Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi.

Enes A. yönetimindeki 34 RL 6754 plakalı otomobil, yakıtı bitince yol üzerinde durdu. Bunun üzerine yola sandalye atarak yolu kapatan Enes A.’ya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine karşı çıkan sürücü, polislere muhabir olduğunu söyleyerek yakasına taktığı sahte muhabir kimliğini gösterdi.

KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

Daha sonra olay yerine gelen basın mensupları Enes A.’nın polise gösterdiği muhabir kimliğini fark etti. Kimliğin sahte olduğunu anlayan basın mensupları durumu polis ekiplerine anlatınca kimliğin sahte muhabir kimliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polise karşı çıkmaya devam eden Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı. Aracı çekici marifetiyle çekilen sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı.

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“Kendimi basın olarak tanıtmıyorum zaten basınım”

Sahte muhabir kimliğini nereden aldığı sorulan Enes A., kartını polis muhabirleri gazetesi derneğinden aldığını söyledi. Kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ifade eden sürücü “Kendimi basın olarak tanıtmıyorum ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum” dedi.

Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

VATANDAŞA POLİS, POLİSE MUHABİRİM DEDİ

Edinilen bilgiye göre, şüphelinin olaydan 1 saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

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Öte yandan polis ekiplerinin defalarca kez bu sahte muhabir kimliklerini kullanan vatandaşlarla karşılaştığı da öğrenildi.

FOTOĞRAF 7 Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde meydana geldi. Enes A. yönetimindeki 34 RL 6754 plakalı otomobil, yakıtı bitince yol üzerinde durdu. Bunun üzerine yola sandalye atarak yolu kapatan Enes A.’ya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine karşı çıkan sürücü, polislere muhabir olduğunu söyleyerek yakasına taktığı sahte muhabir kimliğini gösterdi. gösterdiği muhabir kimliğini fark etti. Kimliğin sahte olduğunu anlayan basın mensupları durumu polis ekiplerine anlatınca kimliğin sahte muhabir kimliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polise karşı çıkmaya devam eden Enes A. kelepçelenerek gözaltına alındı. Aracı çekici marifetiyle çekilen sürücüye, yolu kapatmaktan, polise mukavemetten, sahte kimlik göstermekten ve maske takmamaktan polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. Sahte muhabir kimliğini nereden aldığı sorulan Enes A., kartını polis muhabirleri gazetesi derneğinden aldığını söyledi. Kimlik kartının üzerinde emniyet müdürünün imzası ve kaşesinin olduğunu ifade eden sürücü “Kendimi basın olarak tanıtmıyorum ben zaten basınım. Bu kimlikle reklam yapabiliyorum” dedi. Borsacı olduğu öğrenilen sürücünün aynı zamanda kendini polis muhabiri olarak tanıttığı da ortaya çıktı. Sahte gazetecinin foyasını gerçek gazeteciler ortaya çıkardı Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Aracının yakıtı biten şahısa aracından çıkardığı sandalyeye oturarak yolu kapattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine ise kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahsın foyası ise bölgeye gelen gazeteciler sayesinde ortaya çıktı. Sahte basın kartı taşıyan kişi gözaltına alınırken, aynı kişinin olaydan bir saat önce başka bir sürücüyü makas atarak sıkıştırdığı ve ben polisim diyerek kimliğini gösterdiği ve polis çağrılmak istenince de kaçtığı tespit edildi. BiP'te paylaş

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