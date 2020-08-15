Diyarbakır’da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu: Araçlardan inip halay çektiler

Son tedbirlere rağmen vatandaşlar, geç saatlere kadar düğün yapıp, düğün konvoyu gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı.

'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Bu kapsamda 1 Temmuz’da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen düğün konvoyu yapılıp ’pes’ dedirten görüntüler kaydedildi.



Her gün yüzlerce korona virüs vakasının olmasına rağmen kalabalık şekilde düğünler yapılıp, düğün konvoyu gerçekleştirildi.

FOTOĞRAF 11 Türkiye’de koronavirüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya konulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altında bir araya geldi. İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlamaya gidilmesine rağmen yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Sultangazi, Avcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Bağcılar başta olmak üzere kentin çeşitli ilçelerindeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Bazıları ise meşaleler yakarak her yeri duman altında bıraktı. Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, megakentin adeta altını üstüne getirdi. Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul’da asker uğurlamalarında dehşete düşüren görüntüler: Bütün yasakları çiğneyip halkı isyan ettirdiler İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlama yapılmasına rağmen megakentte yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Asker uğurlamak için koronavirüs salgınına rağmen maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan bir araya gelen gruplar, havai fişek patlatıp konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar, yolları trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı, otomobillerle drift atıp patinaj çekti. BiP'te paylaş

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Konvoylarda bir çoğunun maske takmadığı görülürken, konvoy sonrasında mesafe ve maske zorunluluğunu hiçe sayılmasıyla halay çekildiği görüntülere yansıdı.

YENİ KARARLAR ALINDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır’da, İl Hıfzıssıha Kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Bugünkü toplantıda özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30’da başlayacak, 22.30’da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00’da başlayıp 15.00’da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık.

Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık.

Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır” şeklinde alınan kararları açıklamıştı.

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FOTOĞRAF 11 Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme sürecine girilmişti. Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gelin almak için Bağcılar’da toplanan gruplar, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı. Ardından ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu. Eğlencenin ardından ultra lüks araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıkan grup, çakarlı araçlarla “dat dat” sistemini kullandı. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren grup, ellerine aldığı meşalelerle de ortalığı dumana boğarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ara sokaklardan caddeye çıkan konvoydaki bir maganda ise yanlama yaparak adeta terör estirdi. Trafikte abartı egzoz da kullanarak gürültü çıkartan magandalar, konvoy halinde karayolu üzerinden Düzce’nin Akçakoca ilçesine vardı. İstanbul’da başlayan konvoydaki magandalardan birkaçı burada onlarca insanın içerisinde tabancalarla havaya ateş açarak adeta dehşet saçtı. Konvoyun ardından düğün salona ulaşan gruptakiler, salgına rağmen kurala uymayarak halay çekti. Göbek atarak eğlenen, maskeleri çene altında ve kollarında tutan salondakiler salgına rağmen ölüme meydan okuyarak doyasıya eğlendi. Magandalar ve katılımcılar o anları bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul'da akıl almaz görüntüler: Silahlı, çakarlı ve sosyal mesafesiz düğün konvoyu Tüm uyarılara ve denetimlere rağmen İstanbul Bağcılar'daki düğün konvoyu terörü dehşete düşürdü. Gelin almaya gelen konvoy meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan grup, müzik eşliğinde halay çekip göbek attı. Eğlencenin ardından çakarlı lüks otomobillerle konvoy halinde harekete geçen magandalar, sollama yapıp meşaleler yakarak trafiği de tehlikeye düşürdü. Otoyoldan başka bir şehre geçen konvoydaki birkaç maganda ise tabancalarla havaya ateş açtı. Polis İstanbul'un altını üstüne getiren magandaları yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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