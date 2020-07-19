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Gündem Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi Çamaşır makinesi bizi kurtarmış
ORDU

Ordu haberleri: Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi: Çamaşır makinesi bizi kurtarmış

Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi: Çamaşır makinesi bizi kurtarmış

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 5 kişinin yaşadığı müstakil eve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya yuvarlandı. Duvarı yıkarak içeri giren ve çamaşır makinesine çarparak duran kaya evde hasara yol açtı. Olay sırasında 5 kişinin uykuda olduğu, çarpma sesiyle eve araç girdiğini zannettiklerini söyledi. Ev sahibi İnci Engin, "Kaya parçası çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah’a şükürler olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış" dedi.

Haber Merkezi DHA
Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durabildi.
Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durabildi.

Olay, saat 06.30 sıralarında ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Eve henüz nereden geldiği belli olmayan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya parçası yuvarlandı. Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durabildi.

Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durabildi.

Evde uyuyan 5 kişilik aile, şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, maddi hasarın meydana geldiği evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durabildi.

‘ÇAMAŞIR MAKİNESİ HAYATIMIZI KURTARDI’

Ev sahibi İnci Engin (56), sabah saatlerinde şiddetli bir sesle uyandıklarını ifade ederek, evin sallandığını söyledi.

Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durabildi.

Şokun etkisiyle evin sürüklendiğini zannettiklerini anlatan Engin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “O sesle hepimiz kalktık ama taşı görmedik. Eve araba vurdu zannettik. Kaya parçası çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah’a şükürler olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu.”

Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi: Çamaşır makinesi bizi kurtarmış
FOTOĞRAF 7
Title
Olay, saat 06.30 sıralarında ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi.
Title
Eve henüz nereden geldiği belli olmayan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya parçası yuvarlandı.
Title
Duvarı kırarak evin içerisine giren kaya parçası, çamaşır makinesine vurarak durabildi.
Title
Evde uyuyan 5 kişilik aile, şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, maddi hasarın meydana geldiği evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Title
Ev sahibi İnci Engin (56), sabah saatlerinde şiddetli bir sesle uyandıklarını ifade ederek, evin sallandığını söyledi.
Title
Şokun etkisiyle evin sürüklendiğini zannettiklerini anlatan Engin, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“O sesle hepimiz kalktık ama taşı görmedik. Eve araba vurdu zannettik. Kaya parçası çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah’a şükürler olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu.”
Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi: Çamaşır makinesi bizi kurtarmış
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 kişinin yaşadığı müstakil eve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya yuvarlandı. Duvarı yıkarak içeri giren ve çamaşır makinesine çarparak duran kaya evde hasara yol açtı. Olay sırasında 5 kişinin uykuda olduğu, çarpma sesiyle eve araç girdiğini zannettiklerini söyledi. Ev sahibi İnci Engin, "Kaya parçası çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah'a şükürler olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış" dedi.
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