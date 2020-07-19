Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi: Çamaşır makinesi bizi kurtarmış

“O sesle hepimiz kalktık ama taşı görmedik. Eve araba vurdu zannettik. Kaya parçası çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah’a şükürler olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu.”