Gündem Yangında kayboldu 4 gün sonra geri geldi Onu karşısında görünce bir saat ağladı
ANTALYA

Yangında kayboldu 4 gün sonra geri geldi: Onu karşısında görünce bir saat ağladı

Manavgat’ta çıkan orman yangınında, evi küle dönen ve birçok hayvanını kaybeden Sercan Bayar, yangının ortasında can dostum dediği köpeğini de kaybetti. Günlerce dağlarda aradığı köpeği, 4 gün sonra kendi kendine sapa sağlam eve geldi. Gözlerine inanamayan Bayar, “Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yangında kayboldu 4 gün sonra geri geldi: Onu karşısında görünce bir saat ağladı
Bayar, saatlerce köpeğiyle oynayıp hasret giderdi.

Manavgat’ta 28 Temmuz günü başlayan orman yangınlarında en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kalemler Köyü’nde yaşayan Sercan Bayar (30) yangında evini, arabasını, hayvanlarını ve birçok şeyini kaybetti. Bayar’ı en çok üzen şey ise yangının başladığı esnada alevleri görüp can havliyle kaçan köpeği Aslan oldu. Bayar, alevler kontrol altına alındıktan sonra 3 gün boyunca köpeğini dağlarda aradı. 6 yıllık can dostum dediği köpeği Aslan’ın artık öldüğünü düşünen Bayar, yangının 4. günü gözlerine inanamadı. Köpeği Aslan, kaybolduktan 4 gün gün sonra eve sapa sağlam döndü. Dört gün sonra gelen Aslan’ı görünce gözyaşlarını tutamayan Bayar, saatlerce köpeğiyle oynayıp hasret giderdi.

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“Yangında can havliyle kaçtı”

Öldüğünü sandığı köpeğinin 4 gün sonra geri geldiğini söyleyen Sercan Bayar, “İlk günden beri yangından kurtardığım hayvanlarımı evin içerisine almıştım. Köpeğim Aslan, yangında can havliyle kaçtı. 3. güne kadar dağlarda köpeğimi aradım. Bulamadım. 4. gün bir baktım kendi başına gelmiş.

İHA

"6 yıldır benimle birlikte"


Kendisinin zaten çok farklı bir hikayesi vardı. 4-5 yaşlarındayken burada onu kurşun yarası ile bulmuştum. Burada kendim iyileştirdim. 4 gün boyunca su içmedi. 4. gün su içmeye başladı. Artık sırtı iltihaplanmıştı, beli yoktu neredeyse. Onları temizledim 15-20 gün boyunca tedavi ettim. Her gün pansuman yaptım. İyileştikten sonra da bir daha gitmedi buradan. O yüzden ciğerim yanıyor. Bütün hayvanlarımın benim için farklı bir hikayesi var. Hepsine çocuğum gibi bakarım. Köpeğim 6 yıldır benimle birlikte” diye konuştu.

İHA

“En çok köpeğimin gidişi beni üzüyordu”

Köpeği geri geldiğinde sevinçten ağladığını belirten Bayar, “Güzellikler arka arkaya geldi. Ciğerimi yakan şey gözümün önünde kurtaramadığım hayvanlarımdı. Birinci gün oğlağım, ikinci gün ineklerim, üçüncü gün diğer oğlağım, dördüncü gün de köpeğim geri geldi. En çok köpeğimin gidişi beni üzüyordu. Onu ben ölümden döndürdüm ikinci bir ölüme terk etmek istemiyordum. Şanslıymış kendi geldi. Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık” şeklinde konuştu.

Yangında kaydettiği görüntülerle gündem oldu:
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Yangında kaydettiği görüntülerle gündem oldu: "Bari dumandan öleceklerse ölsünler yanarak ölmesinler dedim"
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evi, ahırı, otomobili yanan, hayvanlarından bazıları telef olan Sercan Bayat, kaydettiği görüntülerle izleyenleri derinden sarstı. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler 2 buçuk milyon kişi tarafından izlendi.


Alevlerin arasında doğan oğlağa
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Alevlerin arasında doğan oğlağa "Mucize" adı verildi
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında alevlerin arasında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi.

Kalemler Mahallesi'nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü. Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götüren Bayat, oğlağa 'Mucize' adını verdi.

Bayat, 'Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Gebe ineklerim, keçilerimin bazıları öldü. Yangın bittikten sonra alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadım. Bu kadar felaketin içinde tek tesellimiz oldu. Yanımdan ayırmıyorum. Umudumuz, sevincimiz oldu.' diye konuştu.

Devletin desteğini yanında hissettiğini söyleyen Bayat, çok zararları olduğunu, yaralarının sarılacağına inandığını kaydetti.


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