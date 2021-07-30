Yangının ortasında doğan 'Mucize': Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl yaşadı anlamadım
Manavgat'taki orman yangında evi, ahırı, otomobili yanan ve hayvanlarından bazıları telef olan Sercan Bayat'ın gözyaşlarına boğularak yaşadıklarını anlattığı video Türkiye'nin yüreğini dağladı. Bayat tahliyeden 3-4 saat sonra evine döndüğünde oğlak sesi duydu ve yeni doğan keçi yavrusu fark etti. Oğlağa 'Mucize' adını veren Bayat, "Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı anlayamadım" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kalemler Mahallesi'nde çıkan ve dün sabah kontrol altına alınan orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. 18 köy ve mahalle tahliye edilirken, bazı mahallelerdeki evler küle döndü.
İlçede yaşayan Sercan Bayat isimli bir köylünün yangının ortasında kalan hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anların videosu da izleyenleri ağlattı.
'Ölürsem bu videoyu izleyin' diyen kişinin hayvanlarına adeta yalvardığı görüntüler yürekleri dağladı.
Yangında evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü.
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OĞLAĞIN SESİNİ DUYDUM
Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götüren Bayat, oğlağa "Mucize" adını verdi.
"HAYVANLARIMI TERK EDEMEDİM"
Bayat, öğle saatlerinde yangın başladıktan hemen sonra alevlerin köyüne ulaştığını söyledi.
Jandarma ekiplerinin köyü boşaltmaları yönünde kendilerine uyarıda bulunduğunu belirten Bayat, "Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm. Keçilerimi de alevlerin arasından uzaklaştırdım.
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Ellerimde ve ayaklarımda yanıklar oluştu. Bu sırada bazı hayvanlarımı kaybettim. Gebe ineklerim, keçilerimin bazıları öldü. Alevler nedeniyle mahalleden ayrılmak zorunda kaldık." dedi.
"FELAKETİN İÇİNDEKİ TEK TESELLİMİZ"
Bayat, uzaktan evlerinin yanışını izlediğini dile getirerek, "Her şey bitti. Köyümüz yandıktan 3-4 saat sonra eve döndük. Evin önünde, alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadım. Bu kadar felaketin içinde tek tesellimiz oldu. Yanımdan ayırmıyorum. Umudumuz, sevincimiz oldu. Onu artık yanımızdan hiç ayırmayacağız. Her zaman beraber olacağız." diye konuştu.
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Devletin desteğini yanında hissettiğini söyleyen Bayat, çok zararları olduğunu, yaralarının sarılacağına inandığını kaydetti.