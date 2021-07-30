Yangının ortasında doğan 'Mucize': Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl yaşadı anlamadım

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kalemler Mahallesi'nde çıkan ve dün sabah kontrol altına alınan orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. 18 köy ve mahalle tahliye edilirken, bazı mahallelerdeki evler küle döndü.

İlçede yaşayan Sercan Bayat isimli bir köylünün yangının ortasında kalan hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anların videosu da izleyenleri ağlattı.

'Ölürsem bu videoyu izleyin' diyen kişinin hayvanlarına adeta yalvardığı görüntüler yürekleri dağladı.

OYNAT 01:23 "Ölürsem bu videoyu izleyin" diyen köylü yangının ortasında kalan hayvanlarına yalvardı: Gitme ne olursunuz gelin Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. 18 köy ve mahalle tahliye edilirken, bazı mahallelerdeki evler küle döndü. İlçede bir köylünün yangının ortasında kalan hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı anlar günün en çok izlenenleri arasına girdi.



'Ölürsem bu videoyu izleyin' diyen kişinin hayvanlarına adeta yalvardığı görüntüler yürekleri dağladı.

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TAHLİYEDEN SONRA EVİNE DÖNDÜ

Yangında evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü.

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OĞLAĞIN SESİNİ DUYDUM

Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götüren Bayat, oğlağa "Mucize" adını verdi.

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"HAYVANLARIMI TERK EDEMEDİM"

Bayat, öğle saatlerinde yangın başladıktan hemen sonra alevlerin köyüne ulaştığını söyledi.

Jandarma ekiplerinin köyü boşaltmaları yönünde kendilerine uyarıda bulunduğunu belirten Bayat, "Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm. Keçilerimi de alevlerin arasından uzaklaştırdım.

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Ellerimde ve ayaklarımda yanıklar oluştu. Bu sırada bazı hayvanlarımı kaybettim. Gebe ineklerim, keçilerimin bazıları öldü. Alevler nedeniyle mahalleden ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

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"FELAKETİN İÇİNDEKİ TEK TESELLİMİZ"

Bayat, uzaktan evlerinin yanışını izlediğini dile getirerek, "Her şey bitti. Köyümüz yandıktan 3-4 saat sonra eve döndük. Evin önünde, alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadım. Bu kadar felaketin içinde tek tesellimiz oldu. Yanımdan ayırmıyorum. Umudumuz, sevincimiz oldu. Onu artık yanımızdan hiç ayırmayacağız. Her zaman beraber olacağız." diye konuştu.

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Devletin desteğini yanında hissettiğini söyleyen Bayat, çok zararları olduğunu, yaralarının sarılacağına inandığını kaydetti.

FOTOĞRAF 24 Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor. Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti. Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor. Milas'taki 80 hektarlık ormanlık alan küle döndü: Acı manzara havadan görüntülendi Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 20 Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dün ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerinde de etkili olurken, birçok ev, sera ve bahçe yangından zarar gördü. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda devam eden yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının etkili olduğu yerleşim yerlerindeki acı fotoğraf ise gün ağırınca ortaya çıktı. Özellikle Merkez ve Cumhuriyet mahallerinde yerleşim yerleri ile sera ve bahçeleri etkileyen yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu. Dün akşam evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ’da sabah saatlerinde evine geldiğinde acı tablo ile karşılaştı. Evinin tamamen yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğularak, ağıt yaktı. Benim evim diyerek gözyaşı döken Bağ, Yeni televizyon, buzdolabı aldıydım. Yemeyip çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraşırdım. Dün yangın buraya gelince, polisler buraya gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var dedi. Kiraz Bağ ise kendisinin köyde olduğunu ve buradaki yangını televizyondan takip ettiğini söyledi. Sabaha kadar uyumadığını belirten Bağ, Burası kaynanamın. İnsan evini yanık bulunca nasıl hissedebilir ki. Her şey bu evin içindeydi şeklinde konuştu. Yangında evi küle dönen Hamide teyzenin feryadı yürekleri dağladı Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Bakan Çavuşoğlu: Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza ilk ödemelerini yarından itibaren yapıyoruz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecileri yangınlarla ilgili bilgilendirdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ,yanan ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini ve tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Çavuşoğlu, 'Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmı ödemeleri yarından itibaren başlatıyoruz. Cumartesi günü. Ziraat Bankası da bu amaçla açık olacak. Ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapacağız.' dedi.

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OYNAT 01:44 Bakan Pakdemirli tane tane anlattı: Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' diyorlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.



Yangınlarla son teknoloji imkanlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Pakdemirli, 'THK'nın elindeki uçakla ilgili problem var. Bu uçaklar uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Biz burada insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet amfibik uçaklar diyoruz. Hala antikacı dükkanı gibi '1960'lardan kalma uçakları kullanalım' tarzında açıklamalar yapılıyor.



THK'nın elindeki uçaklar saatte en fazla 12 ton su atıyor. Ama Beriev 200'ler 84 ton yani 7 misli su atıyor. Mi-8 helikopterler 36 ton, bunun tam 3 misli su atıyor. Önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil. Yere ne kadar su attığımız önemli.' değerlendirmesinde bulundu.

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