Gündem Yangından son anda kamyonetin üzerine atlayarak kurtuldular
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Arnavutköy’deki yangından kamyonetin üzerine atlayarak kurtuldular

Yangından son anda kamyonetin üzerine atlayarak kurtuldular

Arnavutköy'de bir gecekonduda çıkan yangının ardından yan binayı saran dumanlardan kaçamayanlar binanın önüne yaklaştırılan kamyonetin üzerine atlayarak kurtuldular.

DHA
Arnavutköy'de gecekonduda çıkan yangından kamyona atlayarak kurtuldular
Arnavutköy'de gecekonduda çıkan yangından kamyona atlayarak kurtuldular

İstanbul Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yoğun duman yan binaya dolunca çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar binaya yanaştırılan bir kamyonetin üstüne geçerek tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

6 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Arnavutköy’deki yangın saat 13.00 sıralarında çıktı. Abdullah Gül Caddesi’ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman 4 katlı bina doldu. Binadakiler büyük panik yaşadı. Kadın ve çocukların aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi kurtarmak için apartmanın yanına kamyonet yanaştırıldı. Apartmandakiler birinci katın penceresinden kamyonetin üzerine atladı. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

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