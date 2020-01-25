Gündem Yanlış cenaze gönderilince ikici şoku yaşadılar
ORDU

Yanlış cenaze gönderilince ikici şoku yaşadılar

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ordulu vatandaşın cenazesinin yerine farklı bir cenaze Ordu’ya gönderilmişti. Yanlış gelen cenaze geri gönderilirken, ölen şahsın cenazesi ise Ordu’ya getirildi.

Haber Merkezi İHA
Cenazenin kendilerine ait olmadığını teşhis eden aile, kendi cenazeleri yerine farklı bir kişinin cenazesinin gönderildiği anladı.
Cenazenin kendilerine ait olmadığını teşhis eden aile, kendi cenazeleri yerine farklı bir kişinin cenazesinin gönderildiği anladı.

Akıllara durgunluk veren olayda, İstanbul’da bir hastanede tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ali Çalışkan’ın cenazesinin yerine farklı bir cenaze Ordu’ya gönderildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri Birimi’nde yetkililer, teşhis için aileye cenazeyi gösterdi.

Cenazeyi kontrol eden aile, yetkililerin kendilerine gösterdikleri kişiyi görünce adeta şoke oldu.

Cenazenin kendilerine ait olmadığını teşhis eden aile, kendi cenazeleri yerine farklı bir kişinin cenazesinin gönderildiği anladı.

Cenazenin kendilerine ait olmadığını teşhis eden aile, kendi cenazeleri yerine farklı bir kişinin cenazesinin gönderildiği anladı.

İstanbul’da aynı hastanede tedavi gören Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli vatandaşın cenazesinin, Ordulu Ali Çalışkan’ın cenazesinin yerine buraya gönderildiği ortaya çıktı. Edirneli şahsın cenazesi İstanbul’a geri gönderilirken, Ordulu Ali Çalışkan’ın gerçek cenazesi de Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri Birimi’ne teslim edildi.

“İkinci bir şoku yaşadık”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Çalışkan’ın torunu Kerem Özbekli, “Cenazeler karışmış. Zaten bir şoktaydık, ikinci bir şoka girdik. Nasıl bir tarif olur? Ne denir bilemiyorum. Cenazeler İstanbul’da bir araçtan farklı bir araca aktarma yaparken karışıyor. Yaklaşık 25 kişi geliyoruz ve halen buradayız 2 gündür. Cenazenin bizim olmadığını burada teşhiste öğrendik. İkinci bir şok atlattık. Diğer taraf da mağdurmuş” dedi.

Cenazenin kendilerine ait olmadığını teşhis eden aile, kendi cenazeleri yerine farklı bir kişinin cenazesinin gönderildiği anladı.

Özbekli ayrıca defin işlemlerinin ardından hukuki mücadele başlatmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.

  • Öte yandan Ali Çalışkan’ın cenazesi, yarın Perşembe ilçesinde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.

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