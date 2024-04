Yargının sandıkla imtihanı

Her seçim 2 saat sürüyor

Yargıtay’ın mevzuatına göre her tur 5 seçimden oluşuyor. Her turda ilk 4 seçimde en çok oy alan iki aday 5’inci seçimde salt çoğunluğu almak için yarışıyor. Eğer sonuç alınmazsa yeni tura geçiliyor ve yeni isimler de bu seçime katılabiliyor. Sözlü ya da yazılı adaylık beyanı yeterli oluyor. Seçim günleri Yargıtay’ın İncek yerleşkesinde görev başında olan üyelere oy atmak üzere çağrıda bulunuluyor. Her oylama için 2 saatlik süre veriliyor. İki saatlik süre içinde müsait vakitlerde üyeler sandık başına gelerek oy kullanıyor.