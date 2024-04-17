Yargının sandıkla imtihanı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla, 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanın belirlenmesi için Yargıtay üyeleri 25 Mart'ta sandık başına gitti. İki hafta boyunca 5'er turdan oluşan 3 seçim kapsamında toplam 15 tur oylama yapıldı. Adayların hiçbiri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. Bunun üzerine Ramazan Bayramı tatili sonrası adaylardan 4'üncü kez adaylık başvurusu alınarak, seçim tekrarlandı. Dün 4'üncü kez tekrarlanan seçimin 17 ve 18’inci turlarında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk aday olarak katıldı. Adaylar yine 175 oyu alamadı.

DÜN DE SONUÇ YOK

17’inci seçimde 318 üye oy kullandı. 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108, mevcut Başkan Mehmet Akarca 105 ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104 oy aldı. 348 üyenin bulunduğu Yargıtay’da başkan seçilebilmek için salt çoğunluk kabul edilen 175 oya hiçbir aday yine ulaşamadı. 18’inci seçimde de dengeler değişmedi. Kerkez 113, Akarca 104 ve Şentürk 100 oyda kaldı. Salt çoğunluk sağlanamayınca seçim bugün yapılacak

4. tur 4. oylamasına kaldı. 19. seçim olan bu seçimde en yüksek oyu alacak iki aday yarışacak.

2008’DE REKOR KIRILDI

Yargıtay’daki seçimin bu denli uzun olması ilk defa olmuyor. Daire Başkanlıkları dahil tüm kurum içi seçimler uzun turlarla yapılıyor. 2008 yılında yapılan Yargıtay Başkanlığı yarışında 19 tur süren seçim süreci bir rekor olarak kayıtlara geçmişti. Şubat 2008’de adaylardan 9. Ceza Dairesi Başkanı Hasan Gerçeker ve 18. Hukuk Dairesi Başkanı Mahir Ersin Germeç, son oylamaya değin 94 oylamayı geride bırakmış ve seçim, 19. tur 5. oylamada sonuçlanmıştı.

95. kez düzenlenen seçimde Gerçeker’in 131, Germeç’in 75 oy alması ile sonuçlanan seçim tarihi bir rekordu.

SİSTEM ELEŞTİRİLMİŞTİ

Eylül 2023’te yapılan 11. Ceza Dairesi Başkanlığı seçimi de rekor bir oylamaya sahne olmuştu. Eski Başkan Ali İhsan Öztekin’in görev süresinin dolması sebebiyle yapılan seçimde 64 seçim yapılmış 12. turun 5. oylamasında Hanefi Keskin yeni başkan olarak seçilebilmişti. 2023 yılı adli yıl açılışında Yargıtay Başkanı Akarca, seçim sistemini eleştirmiş daha adil ve pratik bir seçim sisteminin uygulamaya konmasını arzu ettiğini ifade etmişti.

AYM Başkanvekili Basri Bağcı oldu

AYM Başkanı Zühtü Arslan'nın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçimde başkanvekilliği görevini yürüten Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı seçilmişti. Edinilen bilgiye göre, Özkaya'dan boşalan başkanvekilliği görevi için AYM Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Basri Bağcı, 9 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili oldu.

Her seçim 2 saat sürüyor

Yargıtay’ın mevzuatına göre her tur 5 seçimden oluşuyor. Her turda ilk 4 seçimde en çok oy alan iki aday 5’inci seçimde salt çoğunluğu almak için yarışıyor. Eğer sonuç alınmazsa yeni tura geçiliyor ve yeni isimler de bu seçime katılabiliyor. Sözlü ya da yazılı adaylık beyanı yeterli oluyor. Seçim günleri Yargıtay’ın İncek yerleşkesinde görev başında olan üyelere oy atmak üzere çağrıda bulunuluyor. Her oylama için 2 saatlik süre veriliyor. İki saatlik süre içinde müsait vakitlerde üyeler sandık başına gelerek oy kullanıyor.

Salt çoğunluk değiştiği için

Yüksek yargıda artan üye sayısı, seçilmek için geçerli olan salt çoğunluk çıtasını da yukarıya çekiyor. Yargıtay’da 2008 yılında yapılan seçimlerde daire sayısı 32, üye sayısı 250 iken önce 2011 yılında yapılan düzenlemeyle daire sayısı 38’e üye sayısı ise 387’ye, sonra 2014 yılında ise daire sayısı 46’ya üye sayısı 516’ya çıkarılmıştı. Son olarak 2022 yılında düzenlenen Yargıtay’ın yeni yapısı ile daire sayısı 24’e düşürülmüş üye sayısı 348 olarak belirlenmişti.







